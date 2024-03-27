Впрочем, на Западе прогнозируют дожди: они накроют все западные регионы, а также Винницкую и Житомирскую области. Поэтому берите с собой и солнцезащитные очки, и зонтики, и шарфы, ведь мартовское тепло коварное! И не забывайте одеться так, чтобы можно было снять один из слоев, если очень припечет.

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Какой будет погода в Украине 28 марта

Ожидаем переменную облачность без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем небольшой, на Закарпатье умеренный дождь.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью 0...+5 градусов, на крайнем западе страны до +9, в восточных областях местами -1...-3, днем +12...+17 градусов. В Крыму и на юге Одесской области до +20, на высокогорье Карпат +5...+10.

Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе

Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами по области порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура по области ночью 0...+5 градусов, днем +12...+17, в Киеве ночью +2...+4, днем +14...+16 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +14...+16

Ужгород +13...+15

Львов +13...+15

Ивано-Франковск +14...+16

Тернополь +14...+16

Черновцы +14...+16

Хмельницкий +14...+16

Луцк +14...+16

Ровно +14...+16

Житомир +14...+16

Винница +15...+17

Одесса +11...+13

Николаев +14...+16

Херсон +14...+16

Симферополь +17...+19

Кропивницкий +13...+15

Черкассы +14...+16

Чернигов +13...+15

Сумы +13...+15

Полтава +13...+15

Днепр +14...+16

Запорожье +13...+15

Донецк +15...+17

Луганск +14...+16

Харьков +14...+16

Прогноз погоды в Украине на 28 марта / Укргидрометцентр