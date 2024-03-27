Впрочем, на Западе прогнозируют дожди: они накроют все западные регионы, а также Винницкую и Житомирскую области. Поэтому берите с собой и солнцезащитные очки, и зонтики, и шарфы, ведь мартовское тепло коварное! И не забывайте одеться так, чтобы можно было снять один из слоев, если очень припечет.
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Какой будет погода в Украине 28 марта
Ожидаем переменную облачность без осадков, только в западных, Житомирской и Винницкой областях днем небольшой, на Закарпатье умеренный дождь.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью 0...+5 градусов, на крайнем западе страны до +9, в восточных областях местами -1...-3, днем +12...+17 градусов. В Крыму и на юге Одесской области до +20, на высокогорье Карпат +5...+10.
Прогноз погоды в Киеве и столичном регионе
Здесь также будет переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами по области порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура по области ночью 0...+5 градусов, днем +12...+17, в Киеве ночью +2...+4, днем +14...+16 градусов.
Погода в областных центрах
- Киев +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львов +13...+15
- Ивано-Франковск +14...+16
- Тернополь +14...+16
- Черновцы +14...+16
- Хмельницкий +14...+16
- Луцк +14...+16
- Ровно +14...+16
- Житомир +14...+16
- Винница +15...+17
- Одесса +11...+13
- Николаев +14...+16
- Херсон +14...+16
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +13...+15
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +13...+15
- Сумы +13...+15
- Полтава +13...+15
- Днепр +14...+16
- Запорожье +13...+15
- Донецк +15...+17
- Луганск +14...+16
- Харьков +14...+16
Прогноз погоды в Украине на 28 марта / Укргидрометцентр