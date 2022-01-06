Жандарм постсоветского пространства
Президент Токаев предал казахский народ и пригласил иностранных карателей для подавления протестов казахов. И вот мгновенно реакция со стороны Кремля – после разговора Токаева с Путиным формальный глава пророссийской ОДКБ премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о вводе в Казахстан миротворческих сил.
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ОДКБ, что показательно, не выступило в защиту Армении во время войны. То есть, сейчас очевидно, что ОДКБ – это не оборонительный союз государств, а оборонительный союз контролируемых Россией вассалов.
Россия – это жандарм постсоветского пространства, которая помогает диктаторам убивать и угнетать народы, которая воюет с теми, кто выбрал свободу и демократию.
Казахский Янукович
Токаев предал казахов также как предал украинцев Янукович, который обратился за вводом войск к РФ в 2014-м. Но тогда "миротворцев" ввести не успели, украинцы взялись за оружие.
Россия использует протесты чтобы подавить национальные казахские движения и превратить Казахстан в подвластную Москве территорию, такую же как Беларусь.
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Украине надо готовиться к большой войне. Россия создала сегодня ещё один колоссальный конфликт на своих границах в огромной стране, ещё один узел, который придётся разрубать ценой большой крови и страданий.
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