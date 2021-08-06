По словам очевидцев, нападавший внезапно подорвался с места в вагоне и напал на других пассажиров.

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Двое раненых в тяжелом состоянии

Инцидент произошел в столичном районе Сетагая. Мужчина ранил 4 пассажиров и выбежал из метро на одной из остановок.

В Министерстве транспорта Японии сообщили, что 2 пострадавших в тяжелом состоянии – женщина с ранением живота и мужчина с ранением головы. Однако другое издание ABC News сообщает о 10 раненых.



Мужчина в метро в Токио ранил ножом 4 человек / Скриншот из видео NHT

Злоумышленника, который пытался скрыться по железнодорожным путям, поймала полиция. По предварительным данным, ему около 20 лет. Детали преступления устанавливают следователи.

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров метро: видео