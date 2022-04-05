Согласно информации, в городе Токмак медицинский персонал местных заведений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты".
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В Генштабе отметили, что эти "документы" связаны с министерством здравоохранения России.
"Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи по освобождению захваченной территории от российских оккупационных войск", – отметили в Генштабе ВСУ.
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