В России пылает одно из крупнейших в мире предприятий по производству аммиака
- В Самарской области горит химический завод "Тольяттиазот", дорогу к нему перекрыли.
- Жителей города призвали оставаться дома.
На утро 19 декабря в России вспыхнуло несколько "хлопков". Один из них произошел в Тольятти, городе в Самарской области. Там горит важный химобъект.
Так, на химпредприятии "Тольяттиазот" прозвучало по меньшей мере взрывов. На заводе вспыхнул пожар. Дорога к нему перекрыта, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Что известно об ударе по ТОАЗу?
В сети пишут, что жителей города призвали сидеть дома. В то же время отмечают и то, что якобы было попадание в агрегат, а не хранилище, и выбросов аммиака нет.
ПАО "Тольяттиазот" – это химическая компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Также она производит карбамид, метанол и другие азотные химикаты.
Проектная мощность аммиачного завода составляет около 3 миллионов тонн в год. Поэтому предприятие является стратегически важным для химической промышленности России и экспорта удобрений.
К слову, этой ночью громко было и в Орле. Там под ударом была местная ТЭЦ. Губернатор области подтвердил повреждение объекта коммунальной инфраструктуры города. Он предупредил о возможных ограничениях тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- В ночь на 18 декабря в порту Ростова в результате удара загорелся танкер – погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения, пожар ликвидировали.
- В ночь на 17 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Славянске-на-Кубани, а также по нефтебазе "Николаевская" в Ростовской области России.
- В ночь на 16 декабря химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области России повторно атаковали. Предприятие специализируется на производстве химической продукции, которая может использоваться для изготовления взрывчатых веществ.