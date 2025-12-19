У Росії палає одне з найбільших у світі підприємств з виробництва аміаку

На ранок 19 грудня у Росії спалахнуло кілька "бавовн". Одна з них сталася у Тольятті, місті в Самарській області. Там горить важливий хімоб'єкт.

Так, на хімпідприємстві "Тольяттіазот" пролунало щонайменше вибухів. На заводі сталася пожежа. Дорогу до нього перекрито, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про удар по ТОАЗу?

У мережі пишуть, що мешканців міста закликали сидіти вдома. Водночас зазначають і те, що нібито було влучання в агрегат, а не сховище, і викидів аміаку немає.

ПАТ "Тольяттіазот" – це хімічна компанія, що входить до десятки найбільших у світі виробників аміаку. Також вона виготовляє карбамід, метанол та інші азотні хімікати.

Проєктна потужність аміачного заводу становить близько 3 мільйонів тонн на рік. Тому підприємство є стратегічно важливим для хімічної промисловості Росії та експорту добрив.

До слова, цієї ночі гучно було і в Орлі. Там під ударом була місцева ТЕЦ. Губернатор області підтвердив пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста. Він попередив про можливі обмеження тепло- та енергопостачання та гарячої води у Радянському районі міста Орла.

Що відомо про останні удари України по Росії?