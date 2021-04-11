Министерство здравоохранения 11 апреля обновило распределение карантинных зон. Сейчас в красной зоне находятся 12 областей Украины и город Киев.

По состоянию на 11 апреля в красной зоне эпидемиологической опасности находятся: Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Обратите внимание "Южноафриканский" штамм COVID - 19 может быть устойчивым к вакцине Pfizer

Сейчас этим регионам приходится жить в зоне сильнейших ограничений.

Актуально! За сутки 10 апреля в Украине обнаружили 12 112 новых зараженных коронавирусом. Умерли – 235 инфицированных.

Какие области попали в оранжевую зону

Винницкая;

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Луганская;

Полтавская;

Ровенская;

Тернопольская;

Черкасская.

Какие области попали в желтую зону

Херсонская;

Ивано-Франковска.

Обратите внимание! Разделение регионов на зоны карантина Минздрав обновляет ежедневно. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в регионах Украины.