Лишь 2 желтые области: Минздрав обновил карантинные зоны
Министерство здравоохранения 11 апреля обновило распределение карантинных зон. Сейчас в красной зоне находятся 12 областей Украины и город Киев.
По состоянию на 11 апреля в красной зоне эпидемиологической опасности находятся: Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
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Сейчас этим регионам приходится жить в зоне сильнейших ограничений.
Какие области попали в оранжевую зону
- Винницкая;
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Полтавская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Черкасская.
Какие области попали в желтую зону
- Херсонская;
- Ивано-Франковска.
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