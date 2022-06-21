Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он также отметил, что единственное объяснение, почему Путин прибудет в Минск лично – демонстрация того, что он жив-здоров и способен на всё.

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Все выглядит так, что Путин просто хочет всем доказать, что он дееспособен. Ведь в последнее время немало информации появлялось о его болезнях и других вещах, подчеркнул Гудков.

По словам российского политика, Путину больше некуда ехать, разве что куда-нибудь в Африку. Даже в Казахстане его не рады видеть, ведь все помнят, как Токаев размазал Путина на днях.

Много в последнее время разговоров, мол, Путин едет лично "дожать" Лукашенко на полноценное вступление в войну против Украины. Но Лукашенко не будет спасать Путина ценой своей жизни,

– убежден Геннадий Гудков.

"Вся "власть" Лукашенко держится на его армии, которая держит белорусов в страхе. Если он сейчас пошлет войска умирать в Украину – его очень быстро уничтожит собственное население", – отмечает Гудков.

Лукашенко сотрясает воздух и якобы готовится к вступлению в войну

Пока на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях находится до семи белорусских батальонов – это от трех до четырех тысяч личного состава.

В Госпогранслужбе информировали, что Беларусь усиливает участок границы с Украиной. Сообщалось, что Белоруссия разместила около 7 батальонов в этом направлении.

Также в Госпогранслужбе констатировали, что на данный момент не зафиксировали ударную группировку со стороны Беларуси, которая могла бы совершить вторжение в Украину.

В то же время, президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к нападению из Беларуси в 4 областях.

В настоящее время общая численность белорусской армии составляет около 60 тысяч человек. Однако белорусские власти планируют ее увеличить еще на 20 тысяч, создав южное оперативное командование. Поэтому сейчас идет активная вербовка в ряды белорусской армии.

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль заявил, что Вооруженные силы Украины усиленно несут боевое дежурство возле белорусской границы. Им помогает терроборона и добровольческое формирование территориальных общин.

Оппозиционер и бывший белорусский министр культуры Павел Латушко рассказал, что на территорию Беларуси за последнее время прибыли несколько тысяч российских наемников из ЧВК "Вагнера".

В Генштабе ВСУ сообщали, что белорусские военные и дальше стоят возле границы с Украиной. Они провели командно-штабную учебу и оборудуют позиции в Брестской области.

Кроме того, в Генштабе информировали, что вблизи белорусской границы начали свою деятельность пункты приема мобилизованных. Их развернули на Волынском и Полесском направлениях. В этих пунктах планируют принимать тех, кто достиг призывного возраста.

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