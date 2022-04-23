В Оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в Херсонской и Николаевской областях остается стабильно напряженной. Захватчики обороняются на занятом рубеже и обстреливают позиции украинских войск.

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Россия теряет на Юге солдат и технику

Силы охраны и обороны Юга продолжают уничтожать российских оккупантов по всей линии огня. В частности, 22 апреля подразделения ВСУ и силы авиации поразили 19 целей противника.

Общее количество потерь захватчиков за сутки составляет 38 военных и 9 единиц техники:

В районе Александровки уничтожили 3 бронированные "Тигры",

возле Молодецкого – 3 системы реактивного залпового огня,

на Николаевщине и Херсонщине – по одному беспилотнику-разведчику.

Смотрите обращение представителя Оперативного командования "Юг":

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