Пока ВСУ уничтожают российских оккупантов, мощные санкции ведут экономику врага к катастрофе. Некоторые россияне надеются спастись благодаря двойному гражданству, но такую возможность уже предусмотрели.
Интересно Снаряд попал в жилой дом на Харьковщине: есть погибшие, среди них – ребенок
Петиция против двойного гражданства россиян
Группа европейских бизнесменов создала петицию, которая имеет целью лишить граждан страны-оккупанта возможности избежать ответственности.
Они просят запретить россиянам иметь двойное гражданство в странах ЕС.
Авторы петиции предлагают:
- запретить гражданство ЕС и России;
- граждане с множественным гражданством должны немедленно сообщить о себе, если одно из них – российское;
- разработать и внедрить механизм прекращения гражданства ЕС для тех российских граждан, которые сейчас имеют паспорта ЕС.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!