Пока ВСУ уничтожают российских оккупантов, мощные санкции ведут экономику врага к катастрофе. Некоторые россияне надеются спастись благодаря двойному гражданству, но такую возможность уже предусмотрели.

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Петиция против двойного гражданства россиян

Группа европейских бизнесменов создала петицию, которая имеет целью лишить граждан страны-оккупанта возможности избежать ответственности.

Они просят запретить россиянам иметь двойное гражданство в странах ЕС.

Авторы петиции предлагают:

  • запретить гражданство ЕС и России;
  • граждане с множественным гражданством должны немедленно сообщить о себе, если одно из них – российское;
  • разработать и внедрить механизм прекращения гражданства ЕС для тех российских граждан, которые сейчас имеют паспорта ЕС.

ВСУ

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