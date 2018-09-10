Только 4 дня: в Британии хотят сократить рабочую неделю

В Британии решили дать работникам возможность работать только четыре дня в неделю и таким образом "использовать силу технологий".

Сделать это призвала генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди, говорится на сайте The Independent.

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Она просит "использовать силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать четыре дня в неделю.

В XIX веке профсоюзы боролись за восьмичасовой рабочий день. В XX веке мы получили право на два выходных и оплачиваемый отпуск. Я верю, что в XXI веке мы сможем добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой,

– расскажет в речи О'Грейди.

Она призывает поднять свои амбиции в 21-м веке. "Пришло время поделиться богатством с новыми технологиями. Не позволяйте тем, кто сверху, захватить его себе", – отметила она. Между тем более четырех из пяти работников хотят сократить свое рабочее время, не сокращая их плату.

По ее словам, Джефф Безос владеет компанией Amazon, которая сейчас является триллионной долларской компанией. Тогда как он насчитывает миллиарды, его рабочие переутомляются на работе. Расследования газеты Sunday Mirror показали, что на складах компании в Великобритании рабочая неделя кое-где продолжается 55 часов, что приводит к значительному переутомлению работников.