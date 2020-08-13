Крупнейшие махинации столичного городского головы Виталия Кличко связаны с метро, ведь он за 6 лет не открыл ни одной станции, однако на 400% увеличил цену проезда.

Такое заявление обнародовал украинский политик, лидер партии "Родная страна" Николай Томенко.

"Метро – самый популярный вид транспорта в столице, которым в среднем пользуются 1,4 миллиона пассажиров в день. Именно метро получает больше всего средств из всех видов коммунального транспорта. Получает, но они так и остаются "под землей". Потому что не видят киевляне ни улучшения условий перевозки или новых станций, ни достойных заработных плат для работников метрополитена. Как так происходит? 6 лет назад избирательная кампания Кличко началась с обещаний масштабного развития метрополитена. За это время не построили ни одной станции. Только цена проезда выросла на 400% – с 2 до 8 гривен. Для сравнения возьмем страны ближнего зарубежья, потому что в Европе уже давно решили транспортные проблемы. Так вот, за эти же 6 лет в Минске открылись 14 станций, а в Москве – 41", – отметил Томенко.

По его словам, помимо прочего, метрополитен выплачивает долги за коррупционные схемы, которые были проведены еще во времена Черновецкого.

"Это происходит потому, что команда Кличко не смогла защитить интересы киевлян. Эта безответственность стоила 2 миллиарда гривен. Зато на земле "все хорошо" – над тоннелем метро у станции Шулявская строят 40-этажный жилой комплекс, над станцией метро Житомирская и защитной зоне метрополитена строят сегодня офисный центр с паркингом, возле метро Оболонь строят ЖК Obolon Plaza и таких примеров много. Как будто и забыли уже историю со строительством над станцией метро Лесная, когда строители пробурили дыру в тоннель, от чего появились трещины в стенах и серьезная угроза безопасности работников и пассажиров", – напомнил политик.

Он предположил, что Кличко и его команде просто невыгодно развивать метрополитен.

"Очевидно, что столичной власти во главе с Кличко не выгодно строить метро, ​​гораздо больше они зарабатывают, когда раздают земельные участки над станциями застройщикам! Для нашей команды общественного движения "Родная страна" будет приоритетной задачей развивать популярный транспорт среди киевлян и начать интенсивное строительство станций метро, ​​а не шоу-мостов или фонтанов. Пришло время навести порядок в Киеве!" – констатировал Николай Томенко.