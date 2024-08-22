Томико Итоока появилась на свет 23 мая 1908 года и живет до сих пор. Ее возраст был подтвержден американской исследовательской группой в области геронтологии.

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Секрет долголетия в активном ритме жизни

Женщина, которая родилась и выросла в Осаке, воспитывает четверых детей. Во время Второй мировой войны она управляла текстильной фабрикой своего мужа.

После его смерти в 1979 году она жила сама в префектуре Нара и любила взбираться на гору Нидзе.

В 70 лет Итока увлеклась альпинизмом и дважды покоряла вершину горы Онтаке, высота которой составляет 3067 метров. В возрасте 100 лет она продолжила это дело и без помощи трости поднялась по длинной каменной лестнице к японскому храму Асия.

По словам родных, эти длительные походы и являются секретом ее долголетия.

Интересно. Итоока считается старейшим человеком в Японии (и в Азии в целом) с декабря 2023 года после смерти 116-летней Фуси Тацуми.