Но все проще, чем мы представляем. Можно упростить все до самых элементарных вещей, которые будут в удовольствие.

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Что нужно делать

40 – 50 минут тренировки дома онлайн. Сейчас столько бесплатных тренировок в youtube, что нам можно вообще не выходить никуда и всегда быть в форме. Нужно перестать доедать за детьми их еду и начать готовить себе то, что будет для организма полезно. Не знаешь, что готовить – тогда базовая программа поможет тебе разобраться в этих тонкостях и моментах. И тебе не придется придумывать и тратить энергию на мысли "что съесть и что приготовить". Из напитков оставить только кофе чистый, чай и выпивать норму воды.

Для похудения нужно придерживаться питьевого режима / Фото Pixabay

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Выстроить правильный режим еды и есть по графику. Стараемся ложиться спать до 23:00. Никаких конфет и сладостей, если сильно хочется, заменяем фруктами или ягодами

Каждая девочка может дома начать свой путь похудения и свой путь хорошей формы, для этого не нужно огромных финансов и не нужно дополнительных трат.

От вас нужно только желание.