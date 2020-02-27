ТОП-10 цитат Немцова: о войне, Украине и политике

5 лет назад режим Владимира Путина убил оппозиционного политика Бориса Немцова. Журналисты сайта "24" собрали для вас самые интересные цитаты выдающегося политика, которые еще долго не потеряют своей актуальности.

Как только Украина начнет делать экономические реформы и добьется каких-то успехов в этом направлении, как только украинская армия будет боеспособной в полном объеме, а не держаться на волонтерах и добровольцах, наступит прорыв. Путин, как любой бандит, уважает силу. Пока Украина слабая, в кризисе, пока она не начнет из кризиса выбираться, никакого взаимопонимания, а, точнее говоря, вменяемости со стороны Путина не увидите.

У Тимошенко проблема. Она харизматичная, яркая, можно даже сказать, легендарная, с хорошим вкусом. Все замечательно. Но у нее бэкграунд. А мне кажется, у украинцев есть какой-то запрос на обновление.

На самом деле проблема России — это россияне. Главный враг России — это мы сами, наше многовековое рабство, лицемерие и одновременно чинопочитание, желание облизать начальника независимо от его ранга. Типичное поведение нашего человека: сначала самозабвенно облизывать начальника — директора корпорации или президента страны — и получать от этого глубокое удовольствие, а затем, когда этот человек споткнется, воткнуть ему нож в спину. Таков народ, другого нет. Российский народ, по большому счету, разделен на две неравные группы. Одна часть — это потомки крепостных, люди с рабским самосознанием.

Ситуация патовая, и она не зависит от того, кто контролирует донецкий аэропорт. Я вижу один выход: Украина объявляет территории "ДНР" и "ЛНР" мятежными и строит границу с ними. Предметом переговоров с Путиным должен быть один вопрос – безопасность при строительстве стены. Вдоль стены устанавливаются КПП. Каждый житель может определиться один раз, где он предпочитает жить.

Цензура — это когда чиновник знает — что бы он ни сделал, его не разоблачат.

У Украины "майданы" стали традицией. Власть, если и применяет силу, то в мягком режиме – в традиции Украины просто не входит жестокий разгон с убийствами. Брать на себя грех никто не хочет. Кучма в свое время сказал – вы хотите, чтобы меня проклинали, что мои руки по локоть в крови? И это всех волнует – Януковича, Кучму, Юлю, Яценюка… Есть черта, которую нельзя переходить. Вот у Путина и Лукашенко нет граней, а у ваших есть.

То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское государство.

Минск-2 умер, не успев родиться. Минские соглашения Захарченко выполнять не собирается. Огонь в районе Дебальцево он прекращать не желает, объявил всю территорию Донецкой области зоной "ДНР". Границу под контроль украинских пограничников отдавать не будет и территорию "ДНР" считает политически независимой от Украины. Чем быстрее Украина поймет, что "ДНР" – это ее сектор Газа, тем будет лучше.

Чтобы поднять уровень дестабилизации в Украине, Путин, на мой взгляд, готов на глубокий экономический кризис в РФ. По моим сведениям, он сказал своим людям из ближнего круга: "Готовьтесь к тому, что санкции продлятся 10 лет". Значит, он собирается еще 10 лет вести эту кровавую войну.

Украина – это самая коррумпированная страна Европы, она даже хуже по коррупции, чем Россия, к великому сожалению. Частная собственность не защищена, фондовый рынок отсутствует, девальвация гривны больше 50%. Поэтому, я считаю, что после того как закончится война, нужно заняться экономическими реформами.