ТОП-7 юридических побед Кенеса Ракишева

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев известен в Украине прежде всего, как успешный предприниматель и банкир.

В частности, после покупки несколько лет назад казахстанского "БТА Банка", пребывавшего в ужасном финансовом состоянии из-за действий прежних руководителей (пришлось даже отказаться от его банковской лицензии), Кенес Ракишев, тем не менее, сохранил работающей украинскую "дочку": "БТА Банк" (Украина) остаётся стабильным и надёжным финансовым учреждением.

О презентованных Кенесом Ракишевым в Лондоне концептах завтрашнего дня в сфере IT (криптосмартфон, например, и крипто-ноутбук семейства FINNEY) тоже известно уже достаточно – тем, конечно, кто таким интересуется. Но на счету Кенеса Ракишева и несколько громких и убедительных юридических побед: в судах США, Великобритании, международного арбитража в Гааге и прочих. Все они связаны с наведением порядка в упомянутом казахстанском "БТА Банке" разворовавший его бывший руководитель Мухтар Аблязов получил внушительный срок на родине (20 лет лишения свободы с конфискацией имущества), но бежал за рубеж. Юридическая команда Кенеса Ракишева, в составе которой и ведущая международная юридическая фирма "Ильяшев и Партнёры", по всему миру находит украденное Аблязовым вместе с подельниками у "БТА Банка", добивается сначала заморозки этих активов, а потом и их возврата законному владельцу. ТОП-7 громких побед Кенеса Ракишева в судах (из целой серии таковых в последнее время) мы и рассмотрим в этом обзоре.

2012 год. Высокий суд Лондона постановил: взыскать с Мухтара Аблязова два миллиарда долларов в пользу "БТА Банк" (Казахстан). Таким было решение по сразу двум гражданским искам казахстанского финучреждения к своему бывшему руководителю. Влиятельная The Financial Times ещё тогда писала о том, что сам "БТА Банк" (Казахстан) оценивает масштабы воровства Мухтара Аблязова в этом банке примерно в 6 миллиардов долларов США. Чаще всего им использовалась незамысловатая схема: выдача кредитов под фиктивные гарантии своим же (оформленным на подставных лиц) фирмам. Но эксперты говорили о гораздо большей сумме, которую Аблязов украл, пользуясь положением председателя совета директоров: все 10 миллиардов! Кстати, в том же 2012 году Высокий суд Лондона приговорил беглого банкира к 22 месяцам заключения за неуважение к суду. Этому решению лондонской фемиды предшествовала предварительная победа нового владельца "БТА Банка" Кенеса Ракишева там же, на Туманном Альбионе: в декабре 2010 г. апелляционный суд Англии оставил в силе постановление Высокого суда о введении внешнего управления активами беглеца Аблязова (примерно 5 миллиардов долларов) в связи с неисполнением им ордера от 2009 года, предусматривавшего замораживание сомнительно заполученных активов. Это были лишь первые ласточки, но очень важные решения в серии будущих юридических побед Кенеса Ракишева. Сегодня команда юристов из юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" наряду с юридическими командами в Англии, России, Казахстане и ряде других стран распутывает цепочки компаний и банковских счетов, по которым, согласно юристам ЮФ, деньги вкладчиков казахстанского БТА Банка уходили на счета Аблязова и его приближенных. Июль 2015 года: Высокий суд Англии решает заморозить все активы, которые прямо или опосредованно находятся под контролем беглого банкира Аблязова либо его подельника Виктора Храпунова (беглого главы администрации Алматы). Это решение означало запрет на любые операции с активами этих граждан. Год спустя британское правосудие постановило обязать г-на Храпунова раскрыть всю информацию (во исполнение упомянутого решения Высокого суда Англии): какие средства и активы принадлежат ему лично, а какими он распоряжается по поручению и от имени Мухтара Аблязова. Храпунов полностью проигнорировал решение британской фемиды. Тогда Коммерческий суд Англии и Уэльса вынес определение, что вложенные по всему миру Храпуновым инвестиции являются ничем иным, как попыткой отмыть украденные Аблязовым у "БТА Банка" средства. Однако у его сына Храпунова, Ильяса, хватило наглости подать иск в Высокий Суд правосудия Англии и Уэльса о разморозке принадлежащих якобы ему активов. В начале этого года иск Ильяса Храпунова (кстати, зятя Аблязова) был, разумеется, отклонён. В том же, 2015-м году, старший партнёр юрфирмы "Ильяшев и Партнёры" Роман Марченко рассказал: "английский суд установил, что хищения средств банка происходили через специально созданные более 1300 (!) офшорных компаний. Для любой страны важно, чтобы каждый жулик чувствовал неизбежность наказания за совершенные преступления. Таким образом, суд над Аблязовым в Украине был бы важным уроком и нашим банкирам, которые иногда путают свои деньги с деньгами, которые вкладчики положили в банк на сохранение".



Роман Марченко, старший партнер ЮФ "Ильяшев и Партнеры". В 2017 году юристы Кенеса Ракишева, нового владельца "БТА Банка" (Казахстан) добились в Высоком суде Лондона решения заморозить активы Мухтара Аблязова на сумму $4,5 млрд. А в этом году российские суды вынесли решения на основе вердикта Высокого суда Лондона по иску против беглого председателя совета директоров "БТА Банка" и компания "Лэджи" (является собственностью казахстанского "БТА Банк") получила возможность возобновить возведение уже в этом году трёх крупных объектов в Москве, строительство которых было ранее заморожено. 2018 год. Решение Международного арбитражного суда Лондона обязало собственника MosCityGroup Павла Фукса заплатить 55 миллионов долларов фактически Кенесу Ракишеву ("БТА Банку") за то, что он ещё в 2009 году не стал отдавать 30 из 50 миллионов долларов за покупку у беглого владельца БТА Мухтара Аблязова доли в строительстве башни "Евразия" в деловом центре "Москва-Сити". Сейчас юристы Кенеса Ракишева разыскивают ликвидные активы г-на Фуксы, чтобы продать их в счёт уплаты долга по решению лондонского суда. Март 2018 года. "БТА Банк" и правительства Кыргызстана мирным путём разрешили спор в международном инвестиционном арбитраже (постоянный суд находится в Гааге) о незаконной экспроприации правительством Кыргызстана 71% акций казахстанского банка в кыргызской "дочке". Сумма иска "БТА Банка" (Казахстан) к правительству соседнего государства составляла 75 миллионов долларов, но стороны нашли полюбовное решение спора. Март 2018 года. Высокий суд Гонконга (Китай) вернул "БТА Банку" (Казахстан) имущественные права на строительство порта в Китае. Сам Кенес Ракишев так прокомментировал решение: "БТА Банку возвращены земельный участок, лицензия и разрешение на строительство морского порта и всех инфраструктурных объектов. Оценочная стоимость составляет $10-15 млн. Возможно, мы сможем позже найти инвестора для этого проекта". Ещё в 2001 года некая компания Kazoil-Astana Group по решению тогдашнего руководителя "БТА Банка" Мухтара Аблязова получила внушительный кредит, но не вернула его банку (и не планировала этого делать, как полагают юристы Кенеса Ракишева) Март 2018 года. Ещё одно мировое соглашение на этот раз утверждено Южным окружным судом Нью-Йорка. На этот раз "БТА Банка" нашёл общий язык с нью-йоркским девелопером Джозефом Четритом. В 2015 году банк Кенеса Ракишева совместно с администрацией Алматы учинили иск в этот суд к банкиру-беглецу Мухтару Аблязову, ещё одному беглецу из Казахстана – бывшему мэру Алматы Виктору Храпунову и его сыну, а также строительной компании Triadou SPV S.A. В иске утверждалось, что владелец фирмы Джозеф Четрит был с беглыми аферистами и в итоге им удалось отмыть 40 миллионов долларов, украденных из "БТА Банка". По условиям мирного соглашения американец передал истцам некоторые объекты недвижимости, полтора миллиона долларов наличными, а плюс к этому истцы получат более 20 миллионов долларов со специального депозита, куда они были помещены и заморожены по решению нью-йоркского судьи.

Всего же из украденных у "БТА Банка" 6 миллиардов долларов к настоящему времени юридическая фирма "Ильяшев и Партнёры" помогла найти и вернуть клиенту уже более одного миллиарда долларов. В Латвии уголовный суд конфисковал у подельников банкира обнаруженные средства, признав их украденными. К тому же преступления членов ОПГ Аблязова расследуются ещё в Украине и ряде европейских стран. Так что впереди ещё немало решения судов по уголовным и имущественным процессам в отношении Аблязова и членов его ОПГ.