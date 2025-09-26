Кризис до нового года: Андрющенко объяснил ситуацию с топливом в России и на оккупированных территориях
- В России и на оккупированных территориях возникает дефицит топлива из-за запрета экспорта и ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
- До нового года Россия может вернуться к системе талонов на топливо, а на оккупированных территориях ситуация с топливом уже вызывает гуманитарный кризис.
В России и на оккупированных территориях углубляется кризис с топливом. В Крыму автобусы стоят в очередях на заправках, а во многих регионах не хватает бензина и дизтоплива.
Причина в запрете экспорта и ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что уже к новому году россияне могут получить талоны на топливо.
Хватает ли горючего в России?
Во многих регионах России уже возникли перебои с горючим. Частный сектор, который контролирует большинство автозаправок и логистику, остался без бензина, тогда как государственный отказывается отпускать запасы.
В частном секторе бензин закончился. А государственный, видя дефицит, теперь не отпускает топливо,
– объяснил Андрющенко.
Это создает замкнутый круг: люди начинают массово скупать топливо, и спрос на заправках вырос вдвое по сравнению с обычным уровнем. Такая ситуация только подпитывает панику, и уже сейчас образуются очереди на АЗС.
Чего ждать до нового года?
Андрющенко объяснил, что дефицит топлива усиливается из-за ежедневных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Дополнительным фактором стал запрет экспорта бензина и дизеля из России, который уже привел к остановке производства и использования резервов.
Где-то к новому году, если ситуация не изменится, Россия может остаться без топлива и вернуться к системе талонов,
– подчеркнул он.
По его словам, это фактически повторение советской модели. Россиянам придется привыкать к длительным очередям на заправках и строгим ограничениям в использовании бензина и дизеля.
Ситуация на оккупированных территориях
Проблемы с топливом коснулись и временно оккупированных районов. В ряде населенных пунктов топливо исчезло полностью, что уже парализует работу транспорта и снабжение.
Если брать Донецкую и Запорожскую области, то ситуация там под большим ударом. В Донецке вообще просто катастрофа,
– отметил Андрющенко.
По его словам, условия для гражданских жителей становятся все хуже. Люди остаются не только без бензина, но и часто без воды, что создает риски масштабного гуманитарного кризиса.
Удары дронов по российским НПЗ
- В ночь на 26 сентября беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. На территории завода произошел пожар, который подтвердили в оперативном штабе Кубани. Ранее этот объект уже несколько раз подвергался атакам.
- По данным The Atlantic, украинские дроны регулярно поражают нефтеперерабатывающие и газовые объекты в глубине России. Среди целей были завод "Газпрома" в Астрахани и участки нефтепровода в Брянской области. В сентябре экспорт нефтепродуктов из России сократился почти на 20 процентов.
- В ночь на 24 сентября беспилотники ударили по НПЗ в Салавате в Башкортостане. После нескольких попаданий на заводе вспыхнул пожар, который подтвердили местные власти и источники в СБУ.