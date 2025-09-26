Причина в запрете экспорта и ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что уже к новому году россияне могут получить талоны на топливо.

Хватает ли горючего в России?

Во многих регионах России уже возникли перебои с горючим. Частный сектор, который контролирует большинство автозаправок и логистику, остался без бензина, тогда как государственный отказывается отпускать запасы.

В частном секторе бензин закончился. А государственный, видя дефицит, теперь не отпускает топливо,

– объяснил Андрющенко.

Это создает замкнутый круг: люди начинают массово скупать топливо, и спрос на заправках вырос вдвое по сравнению с обычным уровнем. Такая ситуация только подпитывает панику, и уже сейчас образуются очереди на АЗС.

Чего ждать до нового года?

Андрющенко объяснил, что дефицит топлива усиливается из-за ежедневных ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Дополнительным фактором стал запрет экспорта бензина и дизеля из России, который уже привел к остановке производства и использования резервов.

Где-то к новому году, если ситуация не изменится, Россия может остаться без топлива и вернуться к системе талонов,

– подчеркнул он.

По его словам, это фактически повторение советской модели. Россиянам придется привыкать к длительным очередям на заправках и строгим ограничениям в использовании бензина и дизеля.

Ситуация на оккупированных территориях

Проблемы с топливом коснулись и временно оккупированных районов. В ряде населенных пунктов топливо исчезло полностью, что уже парализует работу транспорта и снабжение.

Если брать Донецкую и Запорожскую области, то ситуация там под большим ударом. В Донецке вообще просто катастрофа,

– отметил Андрющенко.

По его словам, условия для гражданских жителей становятся все хуже. Люди остаются не только без бензина, но и часто без воды, что создает риски масштабного гуманитарного кризиса.

Удары дронов по российским НПЗ