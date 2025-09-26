Причина у забороні експорту та ударах по нафтопереробних заводах. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що вже до нового року росіяни можуть отримати талони на пальне.
Чи вистачає пального у Росії?
У багатьох регіонах Росії вже виникли перебої з пальним. Приватний сектор, який контролює більшість автозаправок та логістику, залишився без бензину, тоді як державний відмовляється відпускати запаси.
У приватному секторі бензин закінчився. А державний, бачачи дефіцит, тепер не відпускає пальне,
– пояснив Андрющенко.
Це створює замкнуте коло: люди починають масово скуповувати пальне, і попит на заправках зріс удвічі порівняно зі звичайним рівнем. Така ситуація лише підживлює паніку, і вже зараз утворюються черги на АЗС.
Чого чекати до нового року?
Андрющенко пояснив, що дефіцит пального посилюється через щоденні удари по нафтопереробних заводах. Додатковим фактором стала заборона експорту бензину і дизелю з Росії, яка вже призвела до зупинки виробництва та використання резервів.
Десь до нового року, якщо ситуація не зміниться, Росія може залишитися без пального і повернутися до системи талонів,
– наголосив він.
За його словами, це фактично повторення радянської моделі. Росіянам доведеться звикати до тривалих черг на заправках та суворих обмежень у використанні бензину і дизелю.
Ситуація на окупованих територіях
Проблеми з паливом торкнулися і тимчасово окупованих районів. У низці населених пунктів пальне зникло повністю, що вже паралізує роботу транспорту та постачання.
Якщо брати Донецьку і Запорізьку області, то ситуація там під великим ударом. У Донецьку взагалі просто катастрофа,
– зазначив Андрющенко.
За його словами, умови для цивільних жителів стають дедалі гіршими. Люди залишаються не лише без бензину, а й часто без води, що створює ризики масштабної гуманітарної кризи.
Удари дронів по російських НПЗ
- У ніч проти 26 вересня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. На території заводу сталася пожежа, яку підтвердили в оперативному штабі Кубані. Раніше цей об'єкт уже кілька разів зазнавав атак.
- За даними The Atlantic, українські дрони регулярно вражають нафтопереробні та газові об'єкти в глибині Росії. Серед цілей були завод "Газпрому" в Астрахані та ділянки нафтопроводу в Брянській області. У вересні експорт нафтопродуктів з Росії скоротився майже на 20 відсотків.
- У ніч проти 24 вересня безпілотники вдарили по НПЗ у Салаваті в Башкортостані. Після кількох влучань на заводі спалахнула пожежа, яку підтвердили місцева влада та джерела у СБУ.