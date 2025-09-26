У Росії та на окупованих територіях поглиблюється криза з пальним. У Криму автобуси стоять у чергах на заправках, а в багатьох регіонах бракує бензину й дизпалива.

Причина у забороні експорту та ударах по нафтопереробних заводах. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що вже до нового року росіяни можуть отримати талони на пальне.

Дивіться також Росіяни потрапили в "мішок" на Покровському напрямку, – Сирський

Чи вистачає пального у Росії?

У багатьох регіонах Росії вже виникли перебої з пальним. Приватний сектор, який контролює більшість автозаправок та логістику, залишився без бензину, тоді як державний відмовляється відпускати запаси.

У приватному секторі бензин закінчився. А державний, бачачи дефіцит, тепер не відпускає пальне,

– пояснив Андрющенко.

Це створює замкнуте коло: люди починають масово скуповувати пальне, і попит на заправках зріс удвічі порівняно зі звичайним рівнем. Така ситуація лише підживлює паніку, і вже зараз утворюються черги на АЗС.

Чого чекати до нового року?

Андрющенко пояснив, що дефіцит пального посилюється через щоденні удари по нафтопереробних заводах. Додатковим фактором стала заборона експорту бензину і дизелю з Росії, яка вже призвела до зупинки виробництва та використання резервів.

Десь до нового року, якщо ситуація не зміниться, Росія може залишитися без пального і повернутися до системи талонів,

– наголосив він.

За його словами, це фактично повторення радянської моделі. Росіянам доведеться звикати до тривалих черг на заправках та суворих обмежень у використанні бензину і дизелю.

Ситуація на окупованих територіях

Проблеми з паливом торкнулися і тимчасово окупованих районів. У низці населених пунктів пальне зникло повністю, що вже паралізує роботу транспорту та постачання.

Якщо брати Донецьку і Запорізьку області, то ситуація там під великим ударом. У Донецьку взагалі просто катастрофа,

– зазначив Андрющенко.

За його словами, умови для цивільних жителів стають дедалі гіршими. Люди залишаються не лише без бензину, а й часто без води, що створює ризики масштабної гуманітарної кризи.

Удари дронів по російських НПЗ