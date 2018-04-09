Топовая европейская авиакомпания 10 апреля отменит половину рейсов

Из-за забастовки пилотов авиакомпания Lufthansa во вторник, 10 апреля, отменит 800 из 1600 рейсов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмена рейсов коснется около 90 тысяч пассажиров. Авиакомпания обещает вернуться к работе в нормальном режиме уже в среду.

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Пассажирам, купившим билеты на внутренние рейсы в Германии, авиакомпания предлагает обменять их на билеты на поезда. Тем же, кто купил билеты на международные перелеты, билеты предложат перенести на более позднюю дату.

Забастовку организовал профсоюз Verdi, в ней участвует персонал наземных служб аэропортов во Франкфурте, Мюнхене, Кельне и Бремене.