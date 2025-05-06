Об этом говорится в материале LB.ua, пишет 24 Канал.

Смотрите также Значительно большие возможности: Жорин рассказал, как формируется Третий армейский корпус

Политическое будущее неопределенно

Как пишет издание, пока неизвестно, запустит ли Билецкий собственный политический проект. По версии LB.ua, он мог бы также создать блок с другими командирами, чтобы не распылять электорат, или принять участие в президентских выборах.

О президентских перспективах Буданова говорить трудно, но сформировать условную именную фракцию ему под силу.

Учитывая его молодость, энергичность и амбициозность, вряд ли согласится на почетную пенсию по окончании войны,

– пишет LB.ua.

Пока непонятно политическое будущее ряда других известных военных и волонтеров. Кто из них усилит имеющиеся политсилы, кто будет создавать новые партии и блоки. По информации LB.ua, предвыборную активность проявляет волонтер Сергей Притула, который смог не просто увеличить авторитет и узнаваемость, но и реально набрать политический капитал.

Издание подчеркивает, что не теряет популярности Валерий Залужный – один из наиболее вероятных претендентов на президентский пост. Его положительный рейтинг высокий, уровень недоверия остается стабильно невысоким. Тенденция сохранится, поскольку его текущая дипломатическая деятельность не предполагает принятия непопулярных решений.

В то же время журналисты считают, что переизбрание Зеленского будет зависеть от условий достигнутого мира. Его шансы на второй президентский срок все еще достаточно высоки. Он точно будет иметь влиятельную фракцию в парламенте, ориентированную на личный бренд.

LB.ua пишут, что у Петра Порошенко баланс доверия-недоверия едва ли не худший среди политиков. Самый вероятный сценарий для него, считают авторы материала, – повторение результата прошлых выборов, то есть руководитель влиятельной фракции.

Говорят, есть намерения стать премьер-министром при президенте Залужном. Вероятно. Но говорить об этом точно рано. Если Валерий Федорович таки решит баллотироваться, то его вес будет преобладать большинство политиков из прошлого. Будет ли он видеть смысл именно в таком альянсе, неизвестно,

– отмечают авторы публикации.

В издании предполагают, что "Батькивщина" снова пойдет на выборы под единоличным флагом лидера. В стане ОПЗЖ тем временем уже создают устои новых брендов, которые выйдут на предстоящие выборы.

Также авторы отметили, что каждая из политических сил будет иметь достаточное представительство вчерашних военных и волонтеров. Это, с одной стороны, создаст равные условия для всех участников выборов. С другой, большой степени обесценит участие военных в избирательном процессе.