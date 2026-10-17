Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.

Какие подробности испытаний известны?

Чиновники в сфере национальной обороны оценили этот запуск как большой успех. В Пхеньяне убеждены, что новое оружие принесет значительные изменения в фактическое развитие военно-морских сил страны.

По данным северокорейского центрального информационного агентства, испытания подтвердили эффективность ключевой технологии, повышающей характеристики ракетных двигателей.

Всего за последние пять лет КНДР провела более 180 серий подобных испытаний, настойчиво стремясь укрепить свой военно-морской потенциал.

Помимо торпед, в среду Пхеньян запустил в Восточном море два типа стратегических крылатых ракет с подводной лодки водоизмещением около 3000 тонн.

Также недавно Северная Корея ввела в эксплуатацию два новых эсминца "Choe Hyon" и "Kang Kon" водоизмещением по 5000 тонн.

Напомним, ранее мы писали, что 12 октября " Северная Корея запустила две баллистические ракеты " в сторону Японского моря.

Тогда ракета пролетела более 700 километров и упала в нейтральных водах, из-за чего вооруженные силы Южной Кореи были вынуждены усилить наблюдение и перейти в состояние полной боевой готовности.