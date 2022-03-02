К тому же, врагам все меньше удается держать крепкую оборону. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников 2 марта.

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Тотальная ложь российской пропаганды дает трещины. Враг испугался прямого контакта с украинскими защитниками и защитницами. Поэтому перешел к преступной тактике дистанционных обстрелов мирных городов,

– пишет Резников.

Также Министр обороны отметил, что удары по жилым домам, школам и родильным – это "трусливое поведение тех, у кого нет чести. И это – клеймо надолго".

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