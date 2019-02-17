Хто і як вбиває українські ліси

Катерину Гандзюк вбили, бо вона заважала херсонським можновладцям красти ліс. Активістка розголосом привертала увагу до оборудок, а щоб замовкла її облили кислотою.

Але фраза "красти ліс", на перший погляд, якась дитяча. В голові спливають одразу образи росіян, яким Держдума офіційно дозволила у лісах збирати сушняк. Я ще зі школи те некрасовське пам'ятаю: "Гляжу, поднимается медленно в гору. Лошадка, везущая хворосту воз"...

В Україні зовсім інші масштаби, інші учасники оборудок й інші прибутки, адже протягом року лише за кордон вивезли 2 мільйони кубометрів українського лісу. А скільки ще зрубали, але вивезти не змогли? Це взагалі нікому невідомо.

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Але ті 2 мільйони кубів, що вивезені за кордон, – це скільки? Візуалізуємо для розуміння. Якщо в одному залізничному вагоні десь кубів 50 необробленої деревини влазить – це виходить 40 тисяч вагонів українського лісу впродовж року вирубали. Зникають українські ліси, щоб деревену продали в Європу, де з неї зроблять меблі і продадуть нам із доданою вартістю у 300%. Ми так робити чомусь не можемо, лише сировиною торгуємо, але й те незаконно.

Цей "лівий" бізнес з лісом дуже вигідний. Уявіть: якщо навіть у херсонських степах його рубати настільки прибутково, що заради цього готові вбивати активістів, що казати про вирубку карпатських лісів?! Там гори лисіють буквально на очах, й плювали браконьєри на закон, екологію та майбутні покоління українців.

Коли кажу "браконьєри" – це я не тільки про місцевих виконавців, які безпосередньо пиляють та рубають карпатські ліси. Радше кажу про можновладців та правоохоронців, які впроваджують та кришують схеми з масштабної вирубки лісів. Адже, якби не було такого прикриття на найвищому рівні, – місцеві собі хіба кілька дерев на дрова могли б спиляти, потому їх зловив би лісничий, або дільничний, від яких довелося б відкуплятися пляшкою.

Але йдеться про 40 тисяч вагонів спиляного й проданого за кордон лісу, і це попри заборону в законі. Можете уявити, який в регіоні рівень корупції й наскільки всі тамтешні можновладці, правоохоронці та прикордонники з цим пов'язані! Можете уявити, які гроші в цьому бізнесі крутяться, який рівень оснащення виконавців та озброєння їхніх охоронців! Аби їх здолати може й нацгвардії на БТРах буде замало, доведеться армійські підрозділи застосовувати й оголошувати в регіоні надзвичайний стан. Утім, до цього так і не дійшло, як не дійшло до викорінення бурштинокопачів, хоча Петро Порошенко особисто обіцяв до них завітати і розібратися.

Схема вирубки лісів

План простий і вже роками не дає збоїв. В лісі підпалюють шини, але не доводять справу до пожежі, а лише обпалюють дерева. На папері виходить, що ліс вигорів вщент і його треба спиляти і утилізувати. Іноді цинічніше роблять – просто беруть і рубають ліс, коли активісти б'ють на сполох, підкуплені лісники розказують, що ліс хворий, а те, що відбувається – санітарна вирубка. Звісно, це відверта брехня. Але через кругову поруку в регіоні домогтися від правоохоронців припинення вирубки просто неможливо.

Інший варіант: коли за паперами за кордон вивозять не ліс, а дрова. Звісно, тут також треба дати на лапу всім – копам, митникам прикордонникам, СБУшникам... Вони не можуть не бачити, що через кордон у відкритих вагонах прямує ліс-кругляк, тобто цінна деревина, а не дрова.

Схема вирубки лісів, за розголос якої і вбили Катю Гандзюк, абсолютно не нова й усім відома. Велика шкода від таких оборуток українському довкіллю. Таким чином розвивається і квіте кримінальни світ, але нічого не роблят з тим навіть не роками, а десятиліттями. У чому причина? Просто всі, хто має з цим боротися, навпаки сприяють тому, бо вони в долі! І на лисі карпатські гори їм байдуже, бо для своїх дітей вони мають чудові італійські маєтки серед чудових італійських лісів…

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