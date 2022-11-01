Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Сейчас в стране разбираются, как вообще дошло до того, что сотни людей оказались в ловушке посреди центра мегаполиса.

К теме Трагедия на Хэллоуин в Сеуле: в результате давки у десятков человек остановилось сердце

Ничто не предвещало беды

Поздним субботним вечером знаменитый и модный район Сеула Итхэвон, известный своими ресторанами, клубами и ночными барами, был битком набит.

Точного количества людей никто не называет. В то же время, по некоторым оценкам, на улицах популярного района находилось более 100 тысяч человек, преимущественно молодежи, пришедшей отпраздновать Хэллоуин.

Людей в этом году было очень много, ведь два года подряд празднования проходили под строгим надзором полиции и с существенными ограничениями, которые вводили из-за пандемии ковида. Поэтому празднование Хэллоуина стало первым крупным событием в Сеуле, когда были полностью отменены коронавирусные ограничения.

К вечеру в соцсетях начали появляться сообщения о том, что улицы настолько переполнены, что там стало опасно находиться.

Впоследствии стало ясно, что что-то пошло явно не так. В 22.20 по местному времени ситуация стала критической. Несколько человек упали, в результате чего образовалась массовая давка.

Толпы, давившие с обоих концов узкой улицы, свидетельствовали о страшном выводе – выбраться из нее никто уже не мог.

Видео с места происшествия стало появляться в сети буквально в режиме лайв. Сначала не было понятно, что именно происходит, однако когда прибыла скорая и стали доставать тела, стал известен и страшный масштаб трагедии.

Медики сразу начали пробиваться в помощь пострадавшим. Впрочем, сначала очень сильно помогли остававшиеся в толпе люди, они оказывали раненым первую медицинскую помощь, что помогло сохранить несколько жизней.

Наконец машины скорой были переполнены ранеными, которых свозили в больницы. Из-за такой нагрузки, погибшие еще в течение часа лежали на улицах Сеула, накрытые синими простынями.



Погибшие после давки в Сеуле / Фото JUNG YEON-JE / BBC

Кстати, давка в Сеуле стала самой большой за последние годы трагедией с тех пор, как в 2014 году затонул паром со школьниками. Тогда трагически погибли 304 человека.

Жуткие воспоминания участников трагедии

Часть людей падала на землю без возможности подняться, кому-то просто не хватило воздуха. Нухил Ахмед рассказал BBC о том, что ему пришлось увидеть в этой тесноте.

Люди задыхались, кричали, их сжимало, они падали. Людей было очень много. Я все еще вижу людей, которые умирают передо мной,

– говорит Ахмед.

Парню очень повезло в этот день. В какой-то момент он упал, но смог подняться и забраться на несколько ступеней выше. При этом он говорит, что почувствовал настоящую беспомощность, ведь не знал, как помочь людям, пострадавшим внизу.

Люди пытались дозвониться родным и родителям и из последних сил кричали, что задыхаются. Некоторые прощались, а некоторые так и не успели даже проститься.

По словам Нухила Ахмеда, даже спустя несколько часов после того, как произошла давка, люди в этом районе все еще устраивали вечеринки, а музыка все еще звучала из некоторых баров и клубов. Непонятно, осознавали ли эти заведения и их посетители всю серьезность того, что происходило за дверью.

Лицо страшной трагедии

Корейский актер Ли Джихан стал одной из жертв давки. 24-летний парень стал известен публике после участия в K-pop реалити-шоу Produce 101.

Чхве Босон был в центре Сеула, чтобы отпраздновать свой день рождения, когда произошла трагедия.

Австралийские власти подтвердили, что среди погибших была 23-летняя австралийская кинопродюсер Грейс Рейчед, которая в следующем месяце должна была отметить свое 24-летие.



Родные называли Грейс "настоящим ангелом" и "душой компании" / BBC

"Я знаю, что ты на улице. Будь в безопасности". Это было последнее сообщение, посланное Стивом Блези своему 20-летнему сыну, который был одним из двух американцев, погибших во время празднования в Сеуле.

Местные власти плохо подготовились к празднованию

Через несколько часов после того, как произошла трагедия, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о расследовании причин возникновения давки. В воскресенье утром он объявил национальный траур.

У меня тяжело на сердце, и я изо всех сил пытаюсь справиться с этим горем,

– сказал он, добавив, что чувствует "ответственность за жизнь и безопасность людей".

Как заявили в южнокорейском МВД, чиновники не были готовы к таким большим толпам в Итхэвоне. При этом часть полицейских, которые должны заниматься охраной порядка и регулированием движения, направили в другой район.

Я не уверен относительно точного количества полицейских, направленных в Итхэвон, но значительное количество направили в Кванхвамун, где ожидалась большая толпа для протеста,

– заявил министр внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мин.

Проблема также заключалась в том, что 200 полицейских, которые заранее патрулировали улицу Итхэвон до празднования Хэллоуина, занимались в основном контролем за наркотиками и столкновениями на улице. Свидетели вспоминают, что видели лишь единичных правоохранителей, которые в тот день занимались регулированием движения.

География улицы вызвала трагедию

Эксперты по контролю за толпой пришли к выводам, что местные власти недостаточно хорошо подготовились к празднованию и оставили такую ​​большую толпу без присмотра. Однако и сами по себе улицы Итхэвона не предназначены для такого количества людей.



Что не так с улицей, где произошла трагедия / BBC

Обычно весь путь по этому переулку занимает менее минуты, однако на этот раз он был полностью заблокирован людьми. То, что большинство людей шли по наклонной боковой улице, вероятно, только усугубило ситуацию.

Когда люди впереди падали или спотыкались, толпа сзади видела то, что выглядело как отверстие. Любой толчок вперед приводил к тому, что еще больше людей впереди опрокидывались друг на друга.

Важно! На празднование Хэллоуина в Сеуле собираются не только местные, но и много иностранцев. Уже известно об определенном количестве погибших граждан других стран.



О раненых или погибших украинцах никаких сообщений не поступало. Спикер МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на корейские власти сказал, что украинцев среди пострадавших пока нет.

Почему возникают смертельные давки в толпе

Исследователи из Института образовательных исследований Макса Планка, Disney Research Zurich, ETH Zurich и Ратгерского университета выяснили, почему возникают давки в толпе.

Такие трагедии случаются регулярно:

В начале октября на футбольном стадионе в Индонезии толпа затоптала 174 человека.

А в январе на Кубке Африки в Камеруне перед футбольным матчем образовалась толпа желающих пробраться на стадион. Не все могли попасть на матч из-за коронавирусных ограничений, поэтому началась давка, в результате которой погибли восемь человек.

Почему толпы неистовствуют и паникуют Чтобы определить, почему в толпе возникает массовая паника, учёные перенесли 36 участников в виртуальный мир. Моделирование ситуации должно было показать, как люди будут вести себя в чрезвычайной ситуации. Аватарами управляли живые участники эксперимента с помощью компьютера.



Люди передвигались в узком коридоре, стараясь не прикасаться друг к другу. Без дополнительных стрессовых факторов 95% участников выбрали правильную сторону, чтобы пройти мимо других людей и не коснуться их. По словам исследователей, люди пытались избежать столкновения в виртуальном пространстве так же, как в реальном мире. Они пришли к такому выводу на основе результатов предыдущих исследований.

Однако другой эксперимент, в котором была смоделирована эвакуация из здания с четырьмя выходами, показал неутешительные результаты. На самом деле, люди не так осторожны. Ученые добавили разные стрессовые факторы в смоделированную ситуацию. К примеру, плохое освещение и ограничение времени.

Оказалось, что люди склонны выбирать правую сторону в стрессовой ситуации с большим количеством ограничений. Также паника увеличивалась, когда люди попадали в тупик или отставали от других. Более того, участники исследования зависели от своей группы, находясь в стрессовой ситуации. Они буквально становились частью толпы и переставали думать автономно.

Мир сочувствует Южной Корее

Южная Корея сегодня охвачена трауром по погибшим молодым людям. Сегодня переулок Итхэвон закрыт желтыми лентами. Местный бизнес не открывается, хотя и имеет такую ​​возможность. Люди в отчаянии. Родственники умерших приносят цветы и записки.

В то же время, похоже, что местные еще некоторое время будут избегать прогулок по этим местам. Как они сами говорят, свежие воспоминания об этих трагических событиях пока не позволяют спокойно смотреть на эти места.

Мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин выразили соболезнования семьям умерших. Слова поддержки выразил также и премьер Японии Фумио Касида и заявил, что был шокирован этими трагическими событиями.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования народу Южной Кореи. Зеленский пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.