Это не только уничтожение нелояльного населения, но и тотальный захват и вывоз в саму Россию всех граждан Украины, кого агрессор будет считать пригодным для покорения. Именно поэтому, примером, агрессор уже несколько суток стремится остановить эвакуацию жителей Донецкой и Луганской областей на безопасные территории Украины.

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Россия силой вывозит украинцев

При этом именно на "освобожденных российским войском территориях" эти люди агрессору не нужны, потому что после гипотетического, фейкового "освобождения" эти оккупированные врагом территории для жизни очевидно уже не пригодны, а собственные средства на восстановление этой инфраструктуры агрессор выделять массово не планирует.

Там этих средств даже никаким "бюджетом" агрессора не предусмотрено. Поэтому Россия явно не планирует никогда и никуда "возвращать" силой вывезенных украинцев, как свои главные "трофеи".

Напомню, что за два года, 2020 – 2021 количество граждан России сократилось, даже "по официальным сведениям", на 1,4 миллиона человек. Всего с 2014 года Россия уже потеряла, из-за природной убыли больше населения, чем захватила украинских граждан в Крыму.

Но в то же время городом, который больше других "вырос по количеству" под контролем России, стал оккупированный Севастополь. Конечно, за счет российских воинов.

В Краматорске, где россияне устроили ракетный обстрел, преимущественно были женщины и дети / Фото с телеграма Павла Кириленко

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Но для этих милитаристских игрушек нужен новый и новый "человеческий ресурс". Потому что сегодня против Украины в частности бросают тех, кто в 2014 году был в Донецке и Симферополе украинскими школьниками.

Россия не может провести тотальную мобилизацию

Именно из-за демографии агрессор не хочет или не может тотально мобилизовать россиян и сейчас жутко ищет "пушечное мясо" сквозь, примером – в оккупированных Мелитополе или Мариуполе.

По "официальным сведениям", Россия за месяц уже оформила 18 тысяч "российских гражданств "для так называемых" беженцев" из Украины, потому что у них не просто отбирают украинские документы, но и силой вручают российские.

Фактически Россия – теперь не только государство, совершающий геноцид, терроризм и агрессию; враг еще становится организованной системой работорговли.

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