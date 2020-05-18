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БЛОГ Мирослава Барчук
Журналистка и телеведущая

Трагедия крымскотатарского народа продолжается и сегодня

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Депортация крымских татар - ужасная история продолжается 24 Канал
1944 та 2014... / Вікіпедія

Я впервые узнала о трагедии депортации крымскотатарского народа в 1989 году.

Спочатку відчула її під час одного з приїздів до Криму у глухому агресивному спротиві російських військових відставників і частини "нових корінних кримчан", поверненню киримли на батьківщину. Моє (ще дитяче) розуміння катастрофи почалося саме з цього. Із замаскованої і незамаскованої ненависті – сичання таксистів, екскурсоводів по "романовскім і пушкінскім мєстам", бібіліотекарок у санаторіях – до народу, половина якого була знищена, і який після років вигнання повертався на свою землю.

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Тоді я ще не розуміла масштабу історичної катастрофи, яка сталася з кримськими татарами, але саме тоді вперше інтуїтивно відчула солідарність і співчуття. Пізніше було багато текстів, вражаючий фільм "Хайтарма", багато розповідей і страшних історій про затоплені баржі з мешканцями кримськотатарських сіл з Арбатської стрілки.

На жаль, це не кінець історії. Трагедія кримськотатарського народу триває і сьогодні. Я пам'ятаю про Геноцид кримськотатарського народу.

Автор: Мирослава Барчук
Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Крымские татары Публикации
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