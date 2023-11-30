Беда случилась в селе Лозоватка Маловисковской общины в воскресенье, 26 ноября. Родители погибшего мальчика были на похоронах односельчанина, а ребенок дома. Семен вышел из дома и выпустил собак, чтобы поиграть с ними.

Смотрите также В Харьковской области пьяный мужчина пытался сжечь детей в магазине: как его могут наказать

Когда родители вернулись, обнаружили во дворе окровавленное тело сына.

За несколько дней до трагедии семья Онищенко нашла двух овчарок, замерзших и голодных, в посадке и именно по просьбе мальчика забрали их домой.

В семье четверо детей, старшие уже имеют свои семьи, есть внуки. На выходных родители увозили внуков в Киев.

"Обратно увидели этих животных на дороге. Говорят, мальчику хотелось их подобрать. Потому что и этот мальчик, и мама любят животных, приютили их, и вот такая случилась беда", — рассказала директор Лозоватской гимназии Мария Межова в комментарии Суспильному.



Разбитый отец горем сожалеет, что послушал сына и подобрал собак / Фото Суспильне

Собак породы немецкая овчарка застрелили местные охотники.

Ребёнка пока не похоронили, отметил староста. Следственные действия по делу не завершены. Мама мальчика находится в больнице с нервным потрясением.