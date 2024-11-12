Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в разговоре с 24 Каналом отметил, что сейчас наблюдается похожая ситуация с той, которая была в 1980 году.

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Когда-то Кремль рассчитывал на Рейгана, сейчас на Трампа

Тогда СССР начал войну в Афганистане и действующая на тот момент администрация президента США Картера критиковала Советский Союз. Тогда в Кремле считали, что должен победить на выборах в США другой кандидат, бывший актер Рейган и его победа в СССР приветствовалась, потому что расценивалось, что с ним удастся лучше договориться.

Однако, как показала история, Рейган сделал многое за свои 2 каденции, а это 8 лет, чтобы Советский Союз прекратил свое существование. Да, формально он развалился при его преемнике Буше, но это дело, как подчеркнул Ус, сделал все-таки Рейган.

Сейчас похожая ситуация, потому что Россия очень надеялась на Трампа, на то, что в США будут беспорядки, которые сконцентрируют все внимание в этой стране именно на этом и Соединенные Штаты не будут думать об Украине. Трамп победил, но никаких скандалов нет, сейчас формируется власть в США,

– отметил Ус.

Какое условие может озвучить Трамп Путину

У России, по словам эксперта, было желание, чтобы в Соединенных Штатах возникли общественные противостояния, революция, это и объясняет тот факт, что Кремль хотел, чтобы победил именно Трамп. Как хотели этого в Москве и в 2016 году, тогда в госдуме его победу отмечали шампанским, но чем это закончилось для России?

Тем, что за 4 года каденции несмотря на хорошие отношения Трампа с Путиным, США вводили новые санкции против России, а специальный представитель Трампа по Украине Волкер приехал в Киев, разобрался на месте с ситуацией, после чего организовал поставки ей оружия, чего не было при администрации президента Обамы.

У России есть надежда, что сейчас все наладится, но я не думаю, что так произойдет, потому что у США есть интересы. Налаживание отношений с Москвой с точки зрения Трампа будет в том, что Путин должен пообещать ему быть врагом Си Цзиньпину. Думаю, что Путин не сделает этого в угоду Трампу (не будет занимать позицию против Китая),

– предположил Ус.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус подытожил, что, по его мнению, новая администрация 47-го президента США Дональда Трампа, инаугурация которого должна состояться 20 января 2025 года, может быть более решительной в своих действиях, чем предыдущая в период президентства Джо Байдена.