Трамп хочет собрать Зеленского и Путина на встречу, - СМИ

Дональд Трамп планирует не только встретиться с Путиным, но и провести трехстороннюю встречу. Она состоится после встречи Трампа и Путина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Трамп хочет встретиться с Зеленским и Путиным втроем

Источники сообщили, что Трамп рассказал о своих планах 6 августа во время разговора с европейскими лидерами. Что интересно, представителей Европы на планируемой встрече не будет – и они якобы согласны с этим.

Президент Трамп намерен лично встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого он планирует провести трехстороннюю встречу вместе с Путиным и Зеленским,

– информируют журналисты со ссылкой на источники.