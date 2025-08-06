Дональд Трамп планує не тільки зустрітися з Путіним, але й провести тристоронню зустріч. Вона відбудеться після зустрічі Трампа і Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Трамп хоче зустрітися із Зеленським і Путіним утрьох

Джерела повідомили, що Трамп розповів про свої плани 6 серпня під час розмови з європейськими лідерами. Що цікаво, представників Європи на планованій зустрічі не буде – і вони нібито згодні з цим.

Президент Трамп має намір особисто зустрітися з Путіним вже наступного тижня, а невдовзі після цього він планує провести тристоронню зустріч разом з Путіним і Зеленським,

– інформують журналісти з посиланням на джерела.

За їхніми даними, в розмові брали участь лідер Сполученого Королівства, канцлер Німеччини та генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник пана Трампа Стів Віткофф.

"Трамп протягом кількох місяців намагався дати Путіну простір для переговорів. Але нещодавно він публічно розкритикував Путіна, припустивши, що той просто тягне час", – написали ЗМІ.

Медійники зробили висновок, що Зеленський не проти такої тристоронньої зустрічі, адже український президент знав про розмову Трампа з європейцями. Хоча український президент прямо ще не коментував це.

"Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати", – сказав він у вечірньому зверненні.

І додав: Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників з безпекових питань для координації спільної позиції.