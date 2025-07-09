Почему Трамп меняет подход

Дональд Трамп якобы пытался убедить федерального канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине собственную батарею для Patriot. Об этом сказал Виталий Портников, информирует 24 Канал.

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Как известно, Трамп разговаривал с Мерцем на фоне телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским. Эти разговоры тогда охарактеризовались наблюдателями как соответствующие оценке поиска Трампом новых ракет и нового вооружения для Украины. Это, как видим, подтверждается.

Пока что США и Германия не пришли к согласию относительно поставки такой батареи, потому что на самом деле Германия передала для Украины больше ресурсов для Patriot, чем США и другие страны НАТО. Тем не менее переговоры между Вашингтоном и Берлином будут продолжаться.

Как известно, американский президент был буквально шокирован тем, что Путин на фоне постоянных переговоров с ним и своих обещаний искать пути к мирному решению конфликта с Украиной, начал варварские обстрелы украинских городов. И уже давно было ясно, что Путин воспринимает сам факт телефонных звонков Трампа и его пожелания прекратить войну в Украине как признак слабости и того, что теперь он может делать все, что заблагорассудится.

Со времени, когда Трамп начал свой телефонный диалог с Путиным, обстрелы Украины увеличились аж в пять раз. Но глава Белого дома, очевидно, так не считал и не проводил взаимосвязи между наглостью Путина и своими разговорами с ним.

Изменение подходов Трампа происходит именно сейчас на фоне увеличения российских обстрелов Украины, в частности Киева. Именно поэтому поиск новых противоракет для Patriot должен быть не просто помощью Украине, но и четким сигналом в сторону Кремля, что США не собираются оставлять Украину беззащитной.

Кремль лелеет надежду

В Кремле начинают осознавать, что тональность Трампа, а также вектор его действий меняется в сторону, неблагоприятную для Путина. Как известно, после последнего разговора между российским и американским президентами помощники Путина Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев выразили оптимистичные ожидания по поводу результатов разговора, который на самом деле был катастрофическим для хозяина Кремля.

Теперь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков имеет совершенно иной вид на фоне своих оценок решения Трампа продолжить вооружение Украины. Песков пытался убедить своих собеседников в том, что не произошло ничего неожиданного, ведь и решение о прекращении поставок вооружения Украине не было окончательным.

И интересным является тот факт, что пресс-секретарь президента России продолжает обвинять в вооружении Украины именно европейские страны, а не США. Очевидно, в Кремле продолжают надеяться, что Путину удастся убедить Трампа изменить свое решение относительно дальнейших поставок оружия в Украину, скажем, обещаниями новых мирных переговоров. Ну, то есть сделать то, что Путин сделал после 10 мая 2025 года, когда на фоне ультиматума европейских лидеров и США о прекращении огня Путин, фактически игнорируя этот призыв, предложил Украине возобновить переговорный процесс, который прервался в Стамбуле.

Как известно, Трамп фактически согласился с этим подходом. Он призвал украинскую делегацию принять участие в процессе, который был абсолютной имитацией мирных переговоров и дал возможность помощнику Путина Владимиру Мединскому снова напомнить о дерзких требованиях России в отношении нашей страны.

Путину придется осознать горькую для него правду

Однако вряд ли в новых условиях Путину удастся провести такой фокус снова. Трамп уже вслух говорит о том, что российский президент его не уважает. Для Трампа неуважение является значительно более серьезным обвинением, чем все обвинения в нежелании Путина завершить российско-украинскую войну.

Я уже не говорю о том, что обвинения в неуважении буквально парализуют консервативных сторонников Трампа. Даже те из них, что склоняются к Путину и не видят никаких проблем в успехе России в российско-украинской войне, не могут игнорировать того факта, что Путин не уважает американского президента. Для любого, кто надеется на продолжение своей политической или общественной карьеры в тени Трампа, согласиться с неуважением к нему – означает поставить крест на своих политических шансах.

Вскоре мы будем наблюдать за тем, как быстро переобуваются те, кто сочувствовал Путину и готов был отговаривать Трампа от помощи Украине. Потому что сейчас соглашаться с любыми предложениями российского президента – означает присоединяться к лагерю тех, кто позволяет себе не уважать Трампа, что является фактически кощунством.

Это означает, что возможности влияния на президента США и у Путина, и у многочисленных агентов Путина в американской элите будут заблокированы уже вскоре. Президенту России придется осознать, что ситуация для него действительно меняется не в лучшую сторону.