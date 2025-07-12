Историк, политик и дипломат Роман Безсмертный сказал 24 Каналу, означает ли это изменение подхода Белого дома к войне, которую Кремль развязал против Украины.

Стоит внимания Трамп наконец понял, что Путин не хочет заканчивать войну против Украины, – The Telegraph

Может ли Трамп кардинально изменить позицию в отношении России?

Безсмертный отметил, что высказывания Трампа о том, что Путин говорит ерунду, свидетельствуют о том, что есть некоторое понимание и до него доходит определенная информация.

По его словам, при нынешней ситуации Трамп не может кардинально поломать свои маневры, в частности, по изменению позиции. Ведь он хорошо понимает, что не имеет потенциала для долговременного давления на Путина. Поэтому президент США будет маневрировать.

Кстати, Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник, 14 июля. Также он заявил, что США будут предоставлять оружие для Украины через НАТО, которое и оплатит это вооружение.

Дипломат считает, что Трамп сейчас не может самостоятельно делать какой-то выбор касаемо отношений с Пекином либо Москвой, а тем более применять действия. Замысел по расколу России и Китая был наивный с самого начала. Очевидно, не будет кардинального перелома и жесткой линии.

Когда станет понятна стратегия США?

Дипломат отметил, что сейчас США проводят анализ своих ресурсов, в частности, в Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, учитывая ситуацию, которая складывается в ходе ирано-израильской и российско-украинской войн.

Мы будем иметь понимание поведения Дональда Трампа в дальнейшем не ранее, чем в ноябре текущего года,

– заявил дипломат.

Ведь, добавил он, осенью этого года Пентагон предоставит на утверждение Трампу новую оборонную стратегию.