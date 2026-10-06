Об этом Кремлев рассказал журналистам в Стамбуле, пишет Bloomberg.

Трамп-младший вернул деньги

Кремлев рассказал, что Трамп-младший возместил расходы на празднование, которые россиянин изначально оплатил в качестве подарка.

Он вернул деньги, но я не понимаю, почему, ведь не считаю это каким-то особенным подарком,

– сказал Кремлев.

Речь идет о сотнях тысяч долларов, за которые арендовали частный остров и устроили масштабные фейерверки. Деньги поступали от структуры в Дубае, связанной с возглавляемой Кремлевым Международной боксерской ассоциацией.

Российский бизнесмен также отметил, что не присутствовал на самой свадьбе, однако присоединился к другим торжествам вместе с общими друзьями.

В мае Дональд Трамп-младший женился на Беттине Трамп в ходе частной церемонии. В следующие выходные пара устроила торжество на Багамах, расходы на которое взял на себя Кремлев. В сентябре Дональд Трамп заявлял, что его сын возместит российскому бизнесмену эти расходы, при этом пытался преуменьшить значение этой истории.

Кто такой Умар Кремлев?

43-летний Умар Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которая базируется в швейцарской Лозанне и отвечает за соревнования, правила и стандарты. Под его руководством эта спортивная организация лишилась признания Международного олимпийского комитета, перенесла свою деятельность в Москву и подписала спонсорские контракты с российским "Газпромом".

До этого Кремлев с 2017 года возглавлял Федерацию бокса России. Его бизнес-интересы охватывают, в частности, лотереи и азартные игры, а сам он имеет связи с людьми, близкими к Кремлю.

Также в Конгрессе США начали расследование, что касается того, как семья Трампа может обогащаться благодаря близости к президенту.