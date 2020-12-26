Им должно быть стыдно, – Трамп обвинил спецслужбы США в бездействии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований в бездействии. Он считает, что спецслужбы ничего не сделали для расследования фальсификаций на президентских выборах
Также он заявил, что им должно быть стыдно. Об этом Трамп написал в своем твиттере.
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"Крупнейшая афера в истории США"
По его словам, бездействие этих ведомств войдет в историю вместе с "крупнейшей аферой в истории США", которой он считает прошедшие выборы.
Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали в отношении фальсификаций выборов в 2020 году, которые стали крупнейшей аферой в истории нашей страны, несмотря на доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит это. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в округе Колумбия 6 января,
– отметил Трамп.
Поражение Трампа на выборах: коротко
- Джозефа Байдена официально признали победителем выборов в США. Он получил 306 голосов, а Трамп – 232.
- Несмотря на то, что Трамп проиграл, однако он все еще не может принять свое поражение.
- Он продолжает говорить о мошенничествах во время голосования и массовых фальсификациях. В нескольких штатах по его требованию пересчитали голоса, однако результат не изменился.
- Также Трамп рассматривает радикальные методы, чтобы с их помощью изменить результаты выборов президента. В частности, введение военного положения в нескольких штатах.
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