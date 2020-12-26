Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований в бездействии. Он считает, что спецслужбы ничего не сделали для расследования фальсификаций на президентских выборах

Также он заявил, что им должно быть стыдно. Об этом Трамп написал в своем твиттере.

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"Крупнейшая афера в истории США"

По его словам, бездействие этих ведомств войдет в историю вместе с "крупнейшей аферой в истории США", которой он считает прошедшие выборы.

Министерство юстиции и ФБР ничего не сделали в отношении фальсификаций выборов в 2020 году, которые стали крупнейшей аферой в истории нашей страны, несмотря на доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит это. Никогда не сдавайтесь. Увидимся в округе Колумбия 6 января,

– отметил Трамп.

Отметим! В Вашингтоне 6 января состоится заседание коллегии выборщиков для окончательного утверждения результатов выборов в США, на которых победителем стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Процедура состоится в Конгрессе.

Поражение Трампа на выборах: коротко