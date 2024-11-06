Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News. Во время этой речи Трамп также заявил, что якобы остановит все войны, которые сейчас идут в мире.

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Что Трамп говорит об Илоне Маске

Дональд Трамп выступил в Палм-Бич перед своими сторонниками. Когда политик поблагодарил членов своей семьи и команду, толпа спросила Трампа о миллиардере Илоне Маске, который активно поддерживал его в последние недели.

У нас новая звезда, звезда родилась: Илон. Он удивительный парень. Мы сидели вместе сегодня вечером. Знаете, он провел две недели в Филадельфии, в разных частях Пенсильвании, проводя кампанию,

– сказал Трамп.

Трамп также похвалил технологию Маска Starlink, сказав, что миллиардер помог предоставить Интернет тем, кто пострадал от недавних ураганов в Северной Каролине.

У него это получилось так быстро, что это было невероятно,

– добавил республиканец.

К слову, ранее Маск опубликовал фото из штаба Дональда Трампа во время подсчета голосов за кандидатов в президенты США. Бизнесмен также, реагируя на возможную победу Трампа, написал: "Гейм, сет, матч".