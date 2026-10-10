Об этом Трамп заявил 10 октября журналистам.

Что сказал Трамп

Трамп предложил Украине заменить Зеленского на лидера, способного заключить соглашение с Россией.

Я думаю, Украина должна выбрать нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не заключает соглашений,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что не было никаких оснований для начала войны между Украиной и Россией – она началась из-за "некомпетентности".

Его призыв сменить руководство в Киеве прозвучал на фоне " споров по поводу ударов по украинским нефтеперерабатывающим заводам " и его договоренности с Путиным относительно дизельного топлива.

По мнению американского президента, президент Зеленский "мог бы завершить эту войну уже много раз", но "он сам этого не хочет".

Трамп также обвинил Зеленского в том, что тот хочет ударами по российским НПЗ создать проблемы для всего мира, в частности для американских фермеров.