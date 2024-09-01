Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Трамп действует как бизнесмен – для него политические отношения похожи на бизнес, где должна быть конкуренция или договоренности. Он с определенным уважением относится к авторитарным лидерам, потому что видит их силу.

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Позиция Трампа

Владимир Фесенко отметил, что Трамп во времена своего правления пытался договориться с Путиным. Однако кремлевский диктатор никоим образом не шел ему на уступки. Это привело к ухудшению отношений между Россией и США.

Позиция Трампа по Путину демонстрирует, что кандидат от республиканцев не придерживается исторической этики, где надо осуждать страну, которая начала войну. Для него это политический бизнес,

– сказал он.

Политолог подчеркнул, если же Трамп хочет стать президентом, то должен придерживаться интересов США. Он также в своих предвыборных лозунгах часто использует тезис, что стремится чтобы Соединенные Штаты Америки были снова великими.

Именно поэтому он не может пойти на уступки России, ведь это приведет к ослаблению США. Также у Трампа никогда не было большой любви к Украине, видимо, он будет действовать ситуативно. Отношение и к России, и к Украине у него будет прагматическое,

– предположил Фесенко.

Переговоры между Россией и Украиной

По мнению политолога, Трамп, если станет президентом, то попытается начать переговоры между Украиной и Россией. Это будет не просто, ведь соглашаться на мир на российских условиях – это проигрыш США, однако и Путин может не согласиться на другое.

Это игры между Трампом и Путиным. Между ними нет взаимного доверия. Договариваться этим двум, очень разным политикам, буду трудно, в том числе и по вопросу Украины,

– высказался Владимир Фесенко.