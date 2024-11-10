Это имеет большое значение для Украины, ведь на связи с союзниками и строится мощь России. Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув важность помогать в этом Трампу.

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Трамп поставил себе важную задачу

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несмотря на разногласия они вместе с президентом страны Анджеем Дудой будут формировать общую позицию во время встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, США якобы должны назвать дату прекращения огня между Россией и Украиной.

Задача остановить боевые действия важна для Москвы. И поэтому они хотят захватить как можно больше территорий, вытеснить наши войска с Курщины и дальше проталкивать идею не просто заморозки войны, а гарантий, что российских военных никогда не вытеснят с наших территорий,

– подчеркнул Роман Свитан.

Обратите внимание! МИД Украины отреагировали на заявление Туска. В комментарии 24 Каналу представитель МИД Георгий Тихий напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины". По его словам, именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру.

В то же время, по словам Туска, Трамп планирует развалить союз между Россией, Китаем, КНДР и Россией.

"Это очень вероятно. Китай является хозяином этих трех "бешеных собак", который он использует для нападения на европейскую цивилизацию. Поэтому это правильная задача Трампа и он точно будет пытаться его достичь. Для нас это очень важно и здесь Трампу нужно всячески помогать", – подчеркнул военный эксперт.

Россия спешит

Тем временем у россиян серьезно возросли потери в Курской области. За последние дни российские войска серьезно там активизировалось, однако из-за этого теряют как живую силу, так и технику.

Они однозначно спешат. Впереди будет определенное видение наших партнеров о помощи Украине. Поэтому они пытаются выдавить наши войска за пределы Курской области. И как раз поэтому нам нельзя оттуда отходить,

– объяснил полковник запаса.

Свитан убежден, что украинским военным нужно расширять буферную зону на Курщине, а также вклиниваться на Брянщину и Белгородщину.

"Россияне имеют какие-то большие надежды на Трампа как на пророссийского президента США и "большого друга" Путина. Но думаю, они горько ошибаются, особенно под конец года", – подытожил Свитан.