Об этом он заявил во время прямого эфира на канале NTD.

Что сказал Трамп?

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о действиях России в войне против Украины, утверждая, что Москва якобы не проявляет значительной активности.

Россия, откровенно говоря, ведет себя нормально по отношению к Украине. Они почти ничего не делают,

– сказал он.

Его слова контрастируют с продолжающимися российскими атаками на украинские города и инфраструктуру. В частности, 19 октября российский удар дроном типа "Шахед" по парку в Новой Водолаге в Харьковской области унес жизни шестерых человек, среди которых трое детей.

Самой младшей погибшей, Ангелине, родившейся в 2025 году, и прошло чуть больше года. Ее мама Инна также скончалась в больнице, а еще одним погибшим ребенком стала 11-летняя девочка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей, среди них шестеро несовершеннолетних. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На российский удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который подчеркнул, что за такими фотографиями стоят разрушенные жизни. Он призвал международное сообщество не ослаблять санкции против России и усилить противовоздушную оборону Украины.

Также глава государства подчеркнул необходимость непрерывной оборонной поддержки со стороны США и европейских партнеров. Зеленский подчеркнул, что нельзя думать о выгоде от сотрудничества с Россией, пока она продолжает войну и убивает мирных украинцев.