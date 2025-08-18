Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: главные заявления президентов
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в понедельник, 18 августа, провели совместную встречу в Белом доме. Вместе с украинским президентом в США прибыл ряд лидеров Европейского Союза и НАТО.
Что сказал Зеленский и Трамп в Белом доме?
На встерче со СМИ президенты сделали несколько заявлений о войне, защите Украины и общей работы для стабильного мира.
Зеленский поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия, а первую леди США Меланию - за письмо Путину о детях. Публичная часть встречи президентов закончилась. В дальнейшем Владимир Зеленский и Дональд Трамп теперь проведут закрытые переговоры. Дональд Трамп пообещал предоставить Украине очень хорошие гарантии безопасности, однако отметил, что "Украину никогда не возьмут в НАТО". Однако Альянс хочет защитить Украину и США в этом будут помогать. Если вернуться гораздо раньше, во времена президента Путина, то всегда было заявлено, что они никогда не пустят Украину в НАТО. Поэтому такое заявление было сделано, Американский лидер отметил, что позвонит Владимиру Путину после сегодняшней встречи с Зеленским. Дональд Трамп заявил, что стороны могут достичь соглашения о замораживании конфликта в Украине. Я не думаю, что будет прекращение огня. Мы можем договориться о мире, пока они воюют. Мы будем обсуждать гарантии безопасности, В сети говорили, что Владимир Путин на Аляске фактически одержал победу над Дональдом Трампом. Однако он сам отметил, что это не было поражение. Нет, это действительно замечательно, что он это сделал. Честно говоря, ему было трудно это сделать (приехать в США – 24 Канал). Это было наоборот потому, что они говорили, Репортеры спросили Владимира Зеленского, готов ли он к проведению выборов после войны. Президент заявил, что Украина точно проведет выборы, как только это станет возможно и все к этому готовы. Во время встречи в Белом доме с прессой Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты предоставят много помощи по безопасности. Мы говорили о гарантиях безопасности, и Европа будет первой линией обороны Украины, и мы будем в этом участвовать, По словам Трампа, если скоро не удастся достичь мирного соглашения, то США прекратят поддержку этой войны. Сегодня будет или соглашение, или не соглашение. Если нет, то поддержка Украины прекращается. Мы работаем над длительным миром, который продлится не 2 года, а гораздо больше, По словам президента Трампа, все три стороны стремятся к миру. Зеленский, я и Путин хотят конца, Сейчас американский лидер проводит встречи с президентами России и Украины, чтобы определить пути к миру. Во время встречи возле Белого дома Дональд Трамп заявил, что ему нравится образ Владимира Зеленского. Украинский президент прибыл в США в черном костюме с рубашкой и пиджаком. Общение президентов началось.
