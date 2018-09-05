Трамп не устает удивлять: что станет началом глубочайшего кризиса США

Совершенно невероятные дела творятся сейчас в США. Виновник торжества, как обычно, Дональд Трамп, он как мешок Деда Мороза с подарками – никогда не заканчивается.

На этот раз история закрутилась вокруг американского генпрокурора. Причем история эта – не просто очередной трамповский курьез, а очень серьезное дело.

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Итак, генеральный прокурор в США возглавляет не генеральную прокуратуру, как можно было бы подумать, а министерство юстиции. При этом, в его ведении находится, например, следствие. В числе прочего, он координирует работу такого органа, как ФБР. То есть общенациональные, федеральные следователи, в США они под генпрокурором.

Формально генпрокурор должен оставаться свободным и независимым человеком, так как в любой нормальной стране воруют и нарушают законы все категории граждан. И самые обычные люди, и гениальные, и представители всяких меньшинств, и те, кто во власти, и те, кто в оппозиции! Но все-все жулики, мошенники, грабтители, убийцы, иностранные шпионы и прочие, вне зависимости от других своих качеств, должны попадать в поле внимание подчиненных генпрокурора. Даже если они его друзья или одноклассники самого президента!

Но это в идеале. В реальности же американские президенты всегда стараются манипулировать генпрокурорами, чтобы те побольше занимались оппозицией и поменьше – самим президентом и его партией. У президентов рычаги давления есть. Ну, во-первых, именно президент предлагает Конгрессу кандидата в генпрокуроры. Во-вторых, он может в любой момент генпрокурора уволить и никому ничего не объясняя. Но обычно этого не требуется.

Прокурор, как правило, является соратником президента, он все знает, все понимает и все делает так, как надо. Кроме того, сами президенты стараются не нарушать законы и не возражают, если генпрокурор выводит на чистую воду министров или депутатов. Главе государства это даже хорошо. Дает возможность показать, что вот, смотрите как успешно у нас идет борьба с коррупцией! Однако в этот раз все иначе.

Действующего генпрокурора США зовут Джефф Сеншнс. Это политик из консервативного южного штата Алабама. Но даже там он считался суперконсерватором. Чтобы вы понимали, это как если бы члены "Партии регионов" с ужасом кого-то называли "сумасшедшим ватником". Например, в 1986 году он пытался стать судьей, но тогдашний президент Рональд Рейган (сам, кстати, образцовый консерватор), сказал, что не утвердит Сешнса, так как тот – слишком явный расист даже по меркам Алабамы и Республиканской партии.



Джефф Сеншнс

Пришлось Сешнсу тянуть лямку в Сенате, где он прослыл самым злобным противником любых прогрессивных и просто хороших идей. Когда Дональд Трамп пошел в президенты, Сешнс, конечно, был одним из первых, кто его поддержал. Когда Трамп победил, американские либералы корчились в муках от душевной боли, не веря своим глазам, ушам и прочим органам чувств. Стон стоял над Вашингтоном и Нью-Йорком. Видимо, чтобы добить тех, кто еще подавал признаки жизни, Трамп объявил, что хочет назначить Сешнса генпрокурором.

Деморализоанные и раздавленные демократы не смогли поставить этому назначению заслон в парламенте – 9 февраля 2017 года Сешнс получил желаемую должность. Либеральная и прогрессивная Америка содрогнулась: Трамп, прикрыв себе задницу ручным генпрокурором, мог вытворять все, что пожелал бы. Но что-то пошло не так.

Тут надо воздать хвалу силе американских институтов. Речь о том, что каждый новый начальник не может полностью изменить под себя свое ведомство. Там ведомство меняет человека. У нас качество работы генпрокуратуры зависит от ее начальника. Там самый злобный и тупой начальник не может так просто сломать систему, работу которой налаживали поколениями. Должность живо сделала из Сешнса некое подобие человека. Либо он просто там, внутри системы, резко поумнел.

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Одним из первых решений генпрокурора Сешнса было самоустранение от надзора за расследованием связей Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Это дело он поручил своему заместителю Роду Розенстайну. Оправдание для скоростного отползания в кусты у генпрокурора США нашлось он и сам во время кампании 2016 года отрался у российского посольства и даже встречался с тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Дважды, между прочим!

В общем, Сешнс умыл руки, сказав, что расследованием в отношении Трампа заниматься не собирается. Новоиспеченный (на тот момент) президент просто офигел от такой наглости! Он-то назначил этого идиота из Алабамы на должность как раз для того, чтобы он прикрывал обширный президентский тыл. А тут – на тебе!

Смотрите, какая получилась конструкция. Специальный прокурор Роберт Мюллер, назначенный Конгрессом, расследует связи Трампа с Россией. Надзор за этим рассоедованием осуществляет заместитель генпрокурора Род Розенстайн. Он в этом деле главный. А вовсе не Джефф Сешнс, который связан с Трампом. Таким образом, президент никак не защищен от следствия. Он не может повлиять на его результаты.



Роберт Мюллер

Президент, конечно, может приказать Генпрокурору уволить и Мюллера, который ведет российское дело, и Розенстайна, который за этим делом надзирает. Трамп имеет полное на это право. Более того, такое в американской истории уже было. Но в этом-то и проблема. Ровно 45 лет назад, в 1973 году тогдашний президент Ричард Никсон потребовал от своего генпрокурора уволить уволить тех, кто расследовал дело Уотергейта.

Генпрокурор отказался, и в знак протеста уволился. Его заместитель тоже уволился, и следующий тоже. В историю США этот эпизод под романтическим названием "субботняя резня". Сразу после нее всей стране стало ясно, что Никсон явно виноват и пытается уйти от ответственности. Все решили, что его пора убирать с поста президента. Началась процедура импичмента, которую поддержали и его однопартийцы-республиканцы. Чтобы не дожидаться позорного изгнания из Белого дома, Никсон ушел сам.

Сейчас Трамп очень активно идет в этом же направлении. Но он понимает, что надо как-то обезопасить себя. Надо сделать так, чтобы республиканцы в Конгрессе поддержали увольнение Мюллера, Розенстайна, а если понадобится, то и Сешнса. Для этого он уже сейчас начал артподготовку. Президент Трамп написал в своем Twitter, что Сешнс ведет себя как последняя сволочь, поскольку незадолго до выборов отправил в суд сразу два дела о коррупции конгрессменов-республиканцев.

Проще говоря, Трамп на весь мир обвинил генпрокурора в том, что он борется с коррупцией. Из его слов следует, что генпрокурор должен защищать свой клан, своего президента и своих однопартийцев от следователей, а вовсе не передавать их дела в суд.

Для некоторых государств восточной Европы (не будем говорить, каких именно) такая практика является нормальной. Генпрокурор служит интересам своего президента и своей партии, а вовсе не какого-то там народа. Но для США это просто неслыханное дело! Трамп явно страной ошибся. Ему надо было генпрокрора из Восточной Европы выписать.

Вы бы видели лица американских политологов, которым пришлось комментировать эти заявления Трампа. Они просто хватали ртом воздух и страшно крутили глазами и просто не могли ничего сказать. Они как привидение увидели.

Но вот я сказать могу. Совершенно не сомневаюсь, что Трамп таким образом хочет показать свою лояльность республиканцам в Конгрессе. Он имеет в виду вот что: вы можете воровать сколько влезет, заниматься мошенничествами, да хоть убивайте кого угодно, ничего вам за это не будет, покуда я президент. Поэтому об импичменте даже и не думайте!

Тем не менее, задуматься придется. Все идет к тому, что Трамп уже осенью уволит специального прокурора Мюллера, который занимается расследованием его связей с РФ. Тут же будет уволен и Розенстайн, который наблюдает за следствием. Ну и третьим, если начнет рыпаться, лишится работы и Сешнс. "Субботняя резня" повторится в деталях.

И вот тут конгрессменам (особенно республиканцам) придется решать, что им важнее власть, Дональд Трамп, их собственные места в Конгрессе или принципы американской демократии и человеческая совесть. В 1973 году тогдашние конгрессмены решили, что совсесть и демократия важнее. Никсон ушел в отставку. Но вот в нынешних республиканцах я не могу быть уверенным. Если они выберут себя, а не страну, это точно станет началом глубочайшего кризиса Соединенных Штатов Америки.