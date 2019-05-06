Трамп обіграв Європу в газовий покер, – Focus

США і Євросоюз укладають нові газові угоди. Для кого вони вигідніші?

"Глава Білого дому Дональд Трамп обвів ЄС навколо пальця і змусив закуповувати американський скраплений природний газ (СПГ) у більших обсягах. І для цього йому знадобилось всього-навсього пригрозити митом на європейські автомобілі. Виникає відчуття, що Європа і Німеччина уже давно розкрили всі свої карти і капітулювали", – вважає автор статті "ЄС купився на блеф Трампа про каральні тарифи" економічний оглядач Габор Штайнгарт.

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У великій політиці без блефу не обійтися, – пише Штайнгарт. – Досвідчений гравець у покер вдає, що його середня рука насправді виграшна, чим змушує опонентів грати від захисту і підвищує свої шанси на перемогу. Яскравий приклад – Дональд Трамп. Одним лише погрожуванням ввести мито на європейські автомобілі він поставив Єврокомісію на коліна. Увесь світ спостерігав за принизливим видовищем, коли глава організації Жан-Клод Юнкер намагався догодити американському президенту, пропонуючи "поглибити співробітництво". Він у письмовій формі пообіцяв, що Євросоюз імпортуватиме СПГ зі США у більших обсягах. Натомість Трамп не запропонував нічого. Тільки відклав карту з загрозою мит, принаймні, на певний час.



Жан-Клод Юнкер і Дональд Трамп / Фото AFP

Глава Білого дому зміг залишити з носом ЄС, переконаний Штайнгарт. Після зустрічі Трампа з Юнкером обсяг американського СПГ, закуповуваного Європою, збільшився на 272%!

У 2018 році ЄС сплатив за поставки блакитного палива із США $800 мільйонів. У 2019-му тільки за березень європейці віддали $250 мільйонів. Добившись такого успіху, американці продовжують нарощувати тиск. Міністр енергетики США Рік Перрі засудив будівництво "Північного потоку-2", а також закликав німецьку владу будувати більше терміналів для прийому СПГ. Він визнав, що американські енергоресурси дорожчі за російські, але з точки зору політики вони надійніші:

Якщо вас турбує тільки дешевизна купівлі, то ви не придбаєте BMW чи Mercedes-Benz або будь-який інший прекрасний автомобіль з Євросоюзу.

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайєр уже оголосив, що полегшить поставку американського газу в його країну. Будуть побудовані нові термінали, Єврокомісія збирається допомогти з фінансуванням.

Таке відчуття, що Європа і Німеччина не просто грають від захисту, а вже давно розкрили свої карти. Вони говорять про партнерство, а мають на увазі капітуляцію, – підсумовує Габор Штайнгарт.

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