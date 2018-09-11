Трамп продлил чрезвычайное положение в США: известно почему

Лидер США Дональд Трамп продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на год. Он аргументировал свои действия тем, что террористическая угроза в США до сих пор существует.

Об этом информируют на сайте Белого дома.

Читайте также: Ким Чен Ын написал Трампу новое "теплое и позитивное" письмо: известно его содержание

Поскольку террористическая угроза сохраняется, режим чрезвычайного положения, а также полномочия власти, введенные для решения проблемы, должны продолжать действовать после 14 сентября 2018 года,

– говорится в тексте заявления.

Отметим, что режим чрезвычайного положения сохраняется в США уже в течение 17 лет.

Почему в США годами продолжается режим чрезвычайного положения?Режим чрезвычайного положения власти США ввели 14 сентября 2001. Такие действия были обусловлены трагическими событиями, произошедшими 11 сентября 2001. Тогда случился один из самых масштабных мировых терактов. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате ужасного нападения погибло 2996 человек, более 6 000 человек получили ранения.



Теракт в США 11 сентября 2001 года