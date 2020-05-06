Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США

На фоне пандемии COVID-19 быстро развивается еще один потенциально опасный для нашей планеты сюжет – противостояние США и Китая. Дональд Трамп в своего рода "темнике" велел республиканцам нападать на Поднебесную из-за распространения COVID-19. А еще президент США, чтобы усидеть в овальном кабинете, активно использует антикитайские настроения против своего оппонента на выборах – Джо Байдена.

Именно это проанализируем сегодня в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале. На фоне коронавирусной пандемии, которая угрожает благополучию и стабильности всего мира, быстро развивается еще один потенциально опасный сюжет для нашей планеты сюжет – противостояние США и Китая.

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В последние дни эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.

Дональд Трамп и представители его администрации почти каждый день обвиняют Китай в том, что он стал источником коронавирусного заражения всего мира.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" за 6 мая:

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, "У Китая за спиной длинная история заражения нашей планеты, а также большой опыт использования плохо оборудованных биологических лабораторий". Помпео прямым текстом обвинил Китай в том, что вирус был создан в Ухане, и сказал, что в США есть "железные доказательства" этой теории, но он их не покажет.

Далее, по указанию Трампа, в австралийскую прессу был слит так называемый доклад "Пяти глаз", то есть разведок США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В этом докладе сказано, что китайцы уничтожали улики, указывающие на их причастность к созданию вируса.

Потом, правда, в Великобритании появилась информация, что этот доклад был совсем о другом, что доказательств китайского участия нет. Но дело уже было сделано. Весь мир уже поверил первой новости о причастности китайцев.

В какой-то момент Пекин попытался перехватить инициативу и заявить, что это американцы завезли в Ухань вирус, но их медиа-возможности были намного меньше американских.

На этом фоне произошел еще один важный эпизод. Один из советников Трампа по Китаю – Мэтью Поттингер выступил с речью на китайском языке о т.н. "Движении Четвертого мая".



Мэтью Поттингер / Фото Washington Post

Для нас с вами это ничего не значит. Но для руководства КНР это то же самое, что для Виктора Януковича разговоры о Майдане. Более того, почти одновременно в акваторию ЮКМ, которое Пекин считает своим, зашли американские военные корабли.

После такого сигнала из США, Пекин решил, что Вашингтон пытается использовать пандемию для свержения Компартии Китая.

Агентство "Рейтер" в начале недели опубликовало внутренний доклад китайского аналога КГБ, в котором сказано, что Китаю надо быть готовым к попытке мятежа и военному конфликту против США. Это уже очень серьезно.

Китайцы реагируют ускорением строительства военных баз на островах в ЮКМ. В конце апреля этим базам присвоили статус муниципальных образований. США на это ответили пролетом своих стратегических бомбардировщиков B-1 "Лансер" над островами.

Пока весь мир занят коронавирусом, уровень конфронтационной риторики нарастает. Причем отступить и сделать шаг назад сейчас не могут ни китайцы, ни (особенно) американцы.

Дело в том, что в США сейчас идет предвыборная кампания. Так называемая "китайская угроза" стала одной из главных ее тем. Суть дела вот в чем.

Спасение Трампа от коронавируса

Президент США весь февраль не хотел принимать хоть какие-то меры борьбы против коронавируса, поскольку боялся навредить росту экономики. Ведь рост экономики считался главным достижением Дональда Трампа на посту президента.

Но вирус не исчез. В марте американцам все же пришлось закрывать свои города и ограничивать перемещение людей. Экономика пострадала. Но из-за того, что Трамп целый месяц бездействовал, пострадали и люди – по числу зараженных и умерших США вышли на первое место в мире.

Общество начало обвинять президента в том, что он плохой лидер, так как не увидел в коронавирусе угрозы для населения и для экономики. Трамп понял, что это очень серьезное обвинение. Если все осознают, что весь февраль-месяц он вообще ничего не делал, то в ноябре он не сможет переизбраться в президенты.



Дональд Трамп / Фото Daily Mirror

Раздавленная экономика и сотни тысяч умерших американцев не позволят ему выйти на второй срок. Надо было срочно что-то делать. И он придумал выход.

Новый план Трампа был таким. Надо обвинить китайцев в том, что вирус – это их работа и их ответственность. Американский народ должен быть уверен, что во всех коронавирусных бедах виноваты китайцы.

А следующий шаг – объявить своего конкурента на выборах, демократа Джо Байдена в том, что он фактически является китайским агентом. Надо сказать, что китайцы и Байден сами здорово помогли осуществлению плана Трампа.

Когда эпидемия только начиналась, Пекин тщательно скрывал от мира информацию о том, что происходило в городе Ухань. Простые американцы Китаю не верят, и думают, что там точно что-то нечисто.

А Джо Байден всю свою политическую карьеру продвигал идею сотрудничества, торговли и даже дружбы с Китаем. В архивах полно видеозаписей того, как он встречался с китайскими руководителями, читал в Китае лекции, проводил семинары для бизнеса и желал всего самого лучшего Китаю.

В обычное время ничего ужасного в этом не было бы. Конечно же, с Китаем лучше торговать, чем воевать и лучше дружить, чем враждовать. Но сейчас время – очень необычное. Я бы даже сказал, что мир стал абсолютно безумным. Поэтому у Байдена начались проблемы.

"Китайский вирус и китайский агент"

Еще 24 апреля издание "Политико" опубликовало инструкцию для руководителей и спикеров Республиканской партии. Там сказано, что они не должны защищать Трампа, когда его ругают за медленную реакцию на вирус.

Их задача сводится к одному: без остановки ругать Китай и обвинять его в распространении вируса и гибели огромного числа людей. Популярность Китая среди американцев должна уйти на дно.

Остальную часть работы делает сам Трамп. Его задача – намертво привязать своего соперника к Китаю, как к камню, который идет на дно.

Президент США придумал для Джо Байдена новую кличку – Beijing Biden ("Пекинский Байден"). Раньше он его называл Sleepy Joe ("Сонный Джо"). Но теперь для Трампа важно, чтобы все думали о связи Байдена и Китая.

Белый дом снова начал говорить о Хантере Байдене. Нам он известен по мутным сделкам в Киеве, но вообще-то он подписывал огромные, но очень сомнительные контракты и в Пекине.



Хантер Байден / Фото Fox News

По интернету гуляют видеоролики, на которых Джо Байден выступает в Китае на фоне красных флагов и иероглифов. Есть видео, на котором Байден хвалит Китай и ругает Трампа за запрет на авиасообщение с Китаем. А есть еще и ролик, на котором Байден чокается с китайским лидером Си Цзиньпином. В общем, пропаганда пошла работать.



Джо Байден / Фото CNN.com

Кстати, я жду и от демократов таких же роликов с Трампом, который и хвалил Китай, и заключал с китайцами сделки, а его дочка Иванка даже свой бизнес там ведет.

Однако пока Трамп наступает. Он пользуется президентской трибуной, пока Байден сидит в подвале своего дома в штате Делавэр и даже ответить толком не может.

Трамп использует пропаганду, чтобы построить в сознании неопределившихся американцев такую логическую цепочку. "Вирус – китайский, Байден – тоже китайский, значит вирус – Байдена. А Трамп борется против вируса и против Байдена".

Если такое мнение будет сформировано, то Трамп сумеет скинуть с себя ответственность за вирус, за эпидемию и за сотню тысяч умерших американцев. В идеале (для него) он переложит вину за все это на Китай и на Байдена.

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Но для этого Трамп и его люди просто обязаны и дальше нагнетать антикитайскую истерию. Как минимум до ноября (до дня выборов) они будут из каждого утюга трубить, что Пекин – это источник всего зла в мире.

Проблема в том, что расстояние от слов до дела быстро сокращается. И не дай бог, чтобы США и Китай вступили в физическое, военное противостояние. Это будет проблема для всего мира, причем намного хуже, чем COVID-19.