Транзит нефти в Германию якобы остановится с 1 мая: в России прокомментировали информацию

Россия с 1 мая планирует прекратить транзит казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба". Кремль уже направил сторонам соответствующие обновленные графики экспорта.

Об этом информирует издание Reuters.

Почему Москва прекращает поставки нефти в Германию?

Источники агентства сообщают, что соответствующее решение в Кремле приняли на фоне напряженных отношений с Германией из-за войны в Украине. В частности, в 2022 году Берлин передал местные подразделения "Роснефти" под внешнее управление – это существенно подорвало многолетние энергетические связи сторон.

Известно, что Казахстан поставляет нефть в Германию через северную ветку нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Польши. В 2025 году транзит вырос до 2,146 миллиона тонн – это на 44% больше, чем в прошлом году.

При этом непрерывность транспортировки неоднократно становилась под угрозой из-за ударов украинских дронов по трубопроводу на территории России.

Нефть из Казахстана поступает на немецкий НПЗ РСК в Шведте, который является одним из крупнейших в стране. Завод перешел на это сырье после того, как Берлин отказался от импорта российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.

Как это комментируют в России?

На запрос агентства Reuters представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию источников. Он заявил, что ему неизвестно о шагах по прекращению экспорта нефти.

Мы попробуем это проверить,

– сказал Песков журналистам.

Справка! По данным Reuters один из крупнейших нефтяных импортеров в мире покупает нефть у России. Речь идет об Индии – страна понесла немалые убытки из-за конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке, поэтому сейчас значительная часть поставок поступает именно из России.

