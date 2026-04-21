Транзит нефти в Германию якобы остановится с 1 мая: в России прокомментировали информацию
- Россия планирует прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу "Дружба" с 1 мая, на фоне напряженных отношений между странами.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о прекращении экспорта и пообещал проверить эту информацию.
Россия с 1 мая планирует прекратить транзит казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба". Кремль уже направил сторонам соответствующие обновленные графики экспорта.
Об этом информирует издание Reuters.
Почему Москва прекращает поставки нефти в Германию?
Источники агентства сообщают, что соответствующее решение в Кремле приняли на фоне напряженных отношений с Германией из-за войны в Украине. В частности, в 2022 году Берлин передал местные подразделения "Роснефти" под внешнее управление – это существенно подорвало многолетние энергетические связи сторон.
Известно, что Казахстан поставляет нефть в Германию через северную ветку нефтепровода "Дружба", которая проходит по территории Польши. В 2025 году транзит вырос до 2,146 миллиона тонн – это на 44% больше, чем в прошлом году.
При этом непрерывность транспортировки неоднократно становилась под угрозой из-за ударов украинских дронов по трубопроводу на территории России.
Нефть из Казахстана поступает на немецкий НПЗ РСК в Шведте, который является одним из крупнейших в стране. Завод перешел на это сырье после того, как Берлин отказался от импорта российской нефти в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.
Как это комментируют в России?
На запрос агентства Reuters представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию источников. Он заявил, что ему неизвестно о шагах по прекращению экспорта нефти.
Мы попробуем это проверить,
– сказал Песков журналистам.
Справка! По данным Reuters один из крупнейших нефтяных импортеров в мире покупает нефть у России. Речь идет об Индии – страна понесла немалые убытки из-за конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке, поэтому сейчас значительная часть поставок поступает именно из России.
Что известно о последних атаках Украины на НПЗ России?
В ночь на 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтестанцию "Самара", что в Самарской области России. В результате удара вспыхнул масштабный пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции.
Ночью 20 апреля дроны ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае России.
Этой же ночью горела нефтебаза "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму.