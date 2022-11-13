Однако российский предприниматель и оппозиционер Евгений Чичваркин убежден, что Путин никогда не откажется от власти. Об этом он сказал в стриме, который транслировали на ютубе 24 канала.

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Ни к какому транзиту он не готов, это абсолютная собачья чушь. Он будет держаться за кресло, как муравей, пораженный кордицепсом. Он будет мертв, а его руки будут продолжать сжимать кресло. Никуда он не собирается и не уходит.

Как утверждает Чичваркин, это просто самообман, к которому прибегают:

часть российской оппозиции, поэтому не может ничего сделать де-факто;

люди, очень уставшие от войны.

"На это работают сторонники любых теорий заговоров. Ни о каком транзите власти вообще речи быть не может", – отмечает Чичваркин.

Он отмечает, что власть укрепилась вокруг фюрера как никогда. Раньше такое количество власти в одних руках в России, наверное, было только при Сталине.

Пока Путин не умрет в луже собственной мочи – никакого транзита власти не будет. Правда, если диктатор не совершит каких-то грандиозных ошибок вроде "грязной бомбы",

– уверяет предприниматель.

Что изменит ситуацию

По словам Чичваркина, все окружение Путина пришло для того, чтобы воровать и наживаться, но не защищать ошалевшего диктатора.

"Если поток кэша будет слишком маленький, этих денег начнет не хватать – у них у всех возникнут вопросы: "Правильный ли это человек, вокруг которого мы объединились?". Пока поток денег идет – все нормально. А он идет. Все так цинично, к сожалению",

– объяснил российский оппозиционер.

Более того, транзит власти будет сложно обеспечить, поскольку Путину, скорее всего, никто не даст гарантий, как он в свое время Ельцину.

"Даже если и дадут, то обманут. Чтобы дать гарантии, должен быть диалог – разговор двух и более человек. Но этого диалога нет и не может быть, потому что ни Путин, ни кто-то еще не готов говорить о транзите власти", – подытожил Евгений Чичваркин.

Возможен ли транзит власти в России: смотрите видео

Станет ли Патрушев преемником Путина

Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин высказал мнение о том, что в настоящее время в России нет никаких признаков происходящего транзита власти. Однако если определенная часть власти намерена сместить Путина, это нужно делать сейчас.

Впрочем, замена Путина на Патрушева, добавил оппозиционер, к качественным изменениям в самой России напрямую не приведет. Война закончится, но коренных перемен не произойдет.

"Патрушев, потом его сын Дима, 42-летний, а потом? Внук Патрушева? Внук Путина? То есть нет того, ради кого бы произошел транзит", — подчеркнул Фейгин.