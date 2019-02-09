Транзит русского газа через Украину: быть или не быть?

Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности "Северного потока 2", - заявила замминистра энергетики Наталья Бойко.

Каковы перспективы подписания нового договора, и какими могут быть его условия?

Закономерно, что когда ты ведешь свои деловые переговоры с позиции силы, шантажируя, запугивая своих партнеров, то тебе очень трудно отказаться от такой практики и перейти к взаимовыгодным равноправным партнерским отношениям. Еще труднее вести переговоры с реально заинтересованными в своем успехе оппонентами, а не со своими там подсадными утками, которые с легкостью мота сдают государственные интересы и выдают это за гениальные дипломатические достижения.

Читайте также: Как Европа реагировала на газовые манипуляции России

Россия впервые за 27 лет не имеет ни своего на нашей стороне переговорщика (этим она как раз и занимается, чтобы по итогам выборов у нас тут такой появился), ни рычагов давления и шантажа (Украина последние несколько лет не покупает на прямую газ с РФ). Более того, контракты, по которым "Газпром" взаимодействовал с Украиной уже дают нам право взыскать 2,6 милрд долларов компенсации по решениям европейских судов.

Более того, Украина, как транзитер, и Евросоюз, как потребитель российского газа, впервые имеют общую позицию, которая заключается в необходимости подписания долгосрочного контракта по транзиту с гарантией объемов прокачки на уровне 80-90 млрд кубометров. Но, как мы видим, даже эти сильные переговорные позиции, единство внутреннее, внешнее и справедливость наших требований не позволяют российской стороне отойти от своей привычной практики наших с ней двусторонних отношений. И перспектива подписания выгодного для всех трех сторон контракта, а не только для одной, откладывается до окончания президентских выборов, а возможно и до парламентских.

Россия, несомненно, приложит максимальные усилия, чтобы восстановить свое здесь политическое влияние, и не опускаться до необходимости учитывать наши экономические интересы.

Читайте также: "Газпром" срочно надо заставить подписать долгосрочный контракт, – Фурса