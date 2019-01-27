Как Европа реагировала на газовые манипуляции России

Россия всегда любила устраивать имитацию силы и влияния. 1 января 2009 года "Газпром" прекратил поставки газа на территорию Украины.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" Виталий Дейнега.

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"7 января 2009 года Россия полностью перекрыла вентиль – без газа остались Болгария, Греция, Хорватия, Венгрия, Австрия, Румыния, Словакия и Польша. К переговорам подсоединилась Еврокомиссия. Неделя прошла в атмосфере неопределенности, противостояния и взаимных обвинений", – рассказал волонтер.

В 2009 году Европейский союз в ответ на попытку России доминировать на внутренних газовых рынках ЕС принял Третий энергопакет. Это такой набор директив, для того, чтобы не допустить монополизации Европейского энергорынка, разделив функции производства, доставки и сбыта энергоносителей,

– сказал основатель проекта "Вернись живым".

"В частности, благодаря Третьему энергопакету, операторы газопроводов, соединяющих "Северный поток" с европейской газовой инфраструктурой не имеют права загружать себя газом из "Северного потока" на 100%, а вынуждены оставить половину для других поставщиков, даже если их нет", – добавил Дейнега.

Он отметил, что пока Третий энергопакет не распространяется на газопроводы, идущие по дну моря. Однако скорее всего это вопрос времени.

Видео полного выпуска блога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 27 января: